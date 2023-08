Ruske sile napadle center mesta, slučajno posnet trenutek napada

Kot poroča časnik Kyiv Independent je guverner Černigojeva, Vjačeslav Čaus sporočil, da je bilo mesto tarča napada, rakete so udarile v središče mesta, poškodovale univerzo, glavni trd ter gledališče. Do napada je prišlo v času, ko se je na trgu nahajalo največ ljudi. Ukrajinski mediji poročajo, da je raketa ciljala lokacijo, kjer so imeli ukrajinski proizvajalci brezpilotnih letal razstavo, prisotni pa so bili tudi predstavniki letalskih šol in vojaško osebje. Po besedah Čausa je mesto zadela balistična raketa, prebivalce pa je pozval naj ostanejo v zakloniščih.