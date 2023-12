Ruske sile napadle več krajev v Ukrajini, ustrelili naj bi vojake, ki so se predali

Dodalo je, da so že sprožili preiskavo in opozorilo, da je ubijanje vojnih ujetnikov huda kršitev mednarodnega prava.

Tudi ukrajinska vojska je sporočila, da je na videoposnetku prikazana usmrtitev neoboroženih vojakov s strani ruskih sil. Ukrajinski varuh človekovih pravic Dmitro Lubinets pa je incident označil za vojni zločin.

Podoben posnetek, ki naj bi prikazoval usmrtitev ukrajinskega vojaka, je po spletu zakrožil že marca. Visoki komisar ZN za človekove pravice Volker Türk je takrat opozoril, da je njegov urad zabeležil številne kršitve mednarodnega humanitarnega prava, tudi nad vojnimi ujetniki.

Med njimi so bile usmrtitve brez sodnega postopka in usmerjeni napadi na civiliste, ki so jih izvedle ruske sile in z njimi povezane oborožene skupine.