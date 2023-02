Ruske sile silovito nad Vugledar in Bahmut: 'To ni nič nenavadnega'

Ukrajina se je dan pred obletnico ruske invazije prebudila v alarmno jutro. Stanje se nevarno zaostruje, vsi pa pričakujejo novo rusko ofenzivo.

Ruska raketa je zadela upravno stavbo v Kupjansku. Najmanj ena oseba je ranjena, so sporočili lokalni uradniki. "Okupatorji so danes udarili v okrožju Kupjansk, ponovno z raketo S-300. Zadeta je bila upravna stavba, civilist, ki je bil v bližini, pa je ranjen," je sporočil Oleg Sinegubov, guverner harkovske regije.

Vodja vojaške obveščevalne službe Kirilo Budanov je v pogovoru za lokalno novičarsko stran dejal, da Rusija načrtuje manjši raketni napad 23. in 24. februarja. Dodal je, da so bili Ukrajinci takim napadom že večkrat priča in da to ne bo prav nič nenavadnega.