Ruske sile silovito napadajo Zaporožje, Harkov in Kijev

Ruske sile so zgodaj zjutraj napadle kritično infrastrukturo v drugem največjem ukrajinskem mestu Harkov in izvedle več napadov na energetsko infrastrukturo v Zaporožju, pa tudi v prestolnici Kijev. Iz Črnega morja pa naj bi že ponoči ruske sile napadle kritično infrastrukturo s sedmimi iranskimi brezpilotnimi letali Shahed in šestimi manevrirnimi raketami. V več ukrajinskih mestih prihaja tudi do izpadov električne energije.

Prebivalce Zaporožja je navsezgodaj zjutraj zbudila sirena, ki so jo uradniki sprožili zaradi bojazni pred morebitnim ruskim raketnim napadom. Njihovi strahovi so se izkazali za resnične, ruske sile so Zaporožje po navedbah sekretarja mestnega sveta Anatolija Kurtijeva, ki jih povzema CNN, v eni uri napadle kar 17-krat. Prebivalci so se že zatekli na železniške postaje, prebivalce pa opozarjajo naj ne hodijo ven ter naj ostajajo v zaprtih prostorih.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

"V samo eni uri je bilo v mestu zabeleženih 17 sovražnih napadov, kar je največ od začetka invazije," je sporočil na Telegramu. Informacije o obsegu škode in žrtvah še niso znane. Tudi Maksim Marčenko, vodja vojaške uprave v regiji Odesa na jugu Ukrajine, je na Telegramu sporočil, da so "sovražniki na nebu ter nosilci raket tipa Kalibr v morju". Raketni napadi na Zaporožje pa se iz ure v ure povečujejo. "Sovražnik je Harkovsko in Zaporožsko regijo napadel z do 35 raketami zemlja-zrak S-300, ki jih z zračno obrambo ni mogoče uničiti v zraku," so ukrajinske letalske sile zapisale na svoji strani na Facebooku. Dodali so, da je protiletalska obramba uničila pet manevrirnih raket in pet dronov.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Rakete S-300 iz sovjetskih časov, namenjene sestrelitvi bojnih letal, je Rusija med vojno proti Ukrajini preusmerila na zemeljske cilje. Ruske sile so izstrelile tudi rakete zemlja-zrak C-300 iz Belgoroda in iz okupiranega mesta Tokmak na jugu Ukrajine, poroča CNN. Mestne oblasti Kijeva pa so sporočile, da protiletalska obramba trenutno brani mesto pred ruskimi napadi, poroča ameriška televizija CNN. Medtem ko naj bi se Rusija pripravljala na novo obsežno ofenzivo, pa vojaški analitiki pravijo, da ruski predsednik Vladimir Putin upa, da bo evropska podpora Ukrajini upadla.