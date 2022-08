'Ruske sile so bile v sendviču. Če bi izstrelile raketo, bi jih potopili'

Po rekonstrukciji italijanskega dnevnika so ruske ladje 22. julija blokirale vstopno-izstopno pot iz Jadranskega morja, da bi preprečile gibanje ameriški letalonosilki. Slednje je povzročilo velike napetosti in vrsto manevrov Natovih in ruskih ladij na tem območju.La Repubblica v rekonstrukciji dogodkov piše, da so se na ruske poteze v Jadranu nemudoma odzvali poveljniki Nata, ki so želeli pokazati, da se ne bodo odrekli nadzoru nad prehodom iz Jonskega v Jadransko morje. Ruska križarka Varjag je bila konec julija manj kot 100 kilometrov oddaljena od ameriške križarke Forrest Sherman, pišejo.

Načelnik italijanskega vrhovnega obrambnega štaba admiral Giuseppe Cavo Dragone je za rimsko La Repubblico razkril, da so ladje ruske mornarice pred tremi tedni poskušale preprečiti izhod ameriške letalonosilke Harry Truman iz Jadranskega morja. Ruske vojaške ladje so po njegovih besedah priplule vzdolž italijanske obale vse do Ancone.

Hrvaško ministrstvo za obrambo je sporočilo, da so z aktivnostmi ruskih in Natovih ladij v Jadranu seznanjeni. "Hrvaška nenehno spremlja in nadzoruje razmere ter je v stiku z zavezniki in partnerji. Hrvaška mornarica preko Mornariško operativnega centra spremlja razmere v Jadranskem morju, predvsem v območju svoje odgovornosti. To se nanaša predvsem na plovbo ladij tujih mornaric," so pojasnili za hrvaški Index in dodali, da glede na to, da niso opazili nobene ladje, ki bi vplula v teritorialno morje Hrvaške, razloga za posredovanje ni bilo.

Ladje so se nahajale ob rtu Santa Maria di Leuca, ruska ladja na jadranski strani in ameriška ladja na jonski strani. Nekoliko južneje je bila letalonosilka Harry Truman z ameriškim spremstvom. Trumanu so se pridružile Natove ladje iz Turčije, Grčije, Italije, Španije in ZDA ter 25. julija oblikovale kvadrat okoli letalonosilke, piše italijanski dnevnik. Dodaja, da je 31. julija nad Jonskim morjem več ur patruljiral Global Hawk, eno največjih ameriških vohunskih letal.

Hrvaški vojaški analitik Ivica Mandić pa meni, da v Italiji pretiravajo, saj še nikomur ni uspelo blokirati letalonosilke. Kot je povedal za Dnevnik Nove TV, ni nič nenavadnega, da pridejo vojaške ladje opazovat vaje nasprotne strani. "To je na nek način provokativno v smislu, da se tako približa, ni pa grožnja," je dejal. "Mislim, da je to odvračanje pozornosti od nečesa pomembnega, kar se dogaja na terenu v Ukrajini," je opozoril in rusko potezo v Jadranu označil za neumno operacijo. "Če bi izstrelili raketo, bi jih takoj potopili." Kot je ponazoril, so bile ruske ladje kot v nekem sendviču. Bile so v ozkem morju, ki se imenuje Jadran, in pod napadom držav članic Nata, katerih obale pokriva Jadransko morje. Zagotovil je tudi, da imajo hrvaške oborožene sile jasno sliko tako o Jadranu kot ruskih ladjah ter možnosti obrambe v primeru grožnje. Opozoril pa je, da tudi Truman na Jadranu ni naključen.

Da omenjene situacije ne bi smeli vzeti preveč resno pa je za HRT povedal varnostni strokovnjak Gordan Akrap. "To je običajna dejavnost oboroženih sil Ruske federacije, ne glede na to, ali gre za zračne ali pomorske sile, ki skušajo priti v stik s silami Nata, da bi preizkusile organiziranost, učinkovitost, mobilnost in sistem poveljevanja, nadzor in vodenje zveze Nato in držav članic zveze Nato v krizah," je dejal. Dodal je, da takšne primere pogosto vidimo v Baltiku, torej v Severnem morju, in na Norveškem, zdaj pa tudi v Jadranu. Poudaril je, da je to morje zelo dobro zaščiteno - varuje ga Hrvaška, deloma Albanija in Italija. Dodal je še, da je poleg štirih ladij v Jadran vplulo tudi več podmornic, ki pa so jih izsledili in takoj poslali nazaj.