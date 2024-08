Ruske sile zasedle Nju Jork, bitka za Kursk se nadaljuje

Ko je Ukrajina svoje rezerve preusmerila v napad na Kursk, so v kijevskem generalštabu upali, da bo Rusija morala tja za zaustavitev nenadnega ukrajinskega preboja poslati svoje enote iz Donbasa. To se večinoma ni zgodilo, še več, Rusija je okrepila pritisk na južnem delu doneškega bojišča in hitro napreduje proti strateškemu vozlišču Pokrovsk, od katerega je oddaljena le še nekaj kilometrov. Tam so oblasti odredile evakuacijo prebivalstva. V nedeljo zvečer so Rusi prevzeli nadzor nad nekdaj močno utrjenim mestecem Nju Jork in vstopili v sosednji Toretsk.

OGLAS

Ukrajinska ofenziva v ruski regiji Kursk se nadaljuje, po uvodni zmedi, ki so jo Ukrajinci vnesli v ruske vrste in informacijski megli, pa se počasi oblikuje jasnejša slika frontne linije. Kot poroča ukrajinski vojnoanalitični kolektiv Deep State Map so njihove sile "osvobodile Apanasivko, Snagost, Otrubo in napredovale v Olihvki." Kot je znano že nekaj dni, je gospodarsko pomembna Sudža, kjer se nahaja plinsko vozlišče, v rokah ukrajinskih sil, ruske enote pa naj bi bile prisotne zgolj na jugovzhodnem obrobju mesta ali v njegovi neposredni bližini.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski je v nedeljo v večernem nagovoru pohvalil ukrajinske vojake in prvič navedel tudi konkreten cilj njihovega vdora v Rusijo. "Ustvariti tamponsko območje na ozemlju agresorja," je dejal. Obenem je ponovil poziv zahodnim zaveznicam k hitrejši dobavi orožja in streliva. Rusi na drugi strani poročajo, da razmere v Kursku še vedno napete, vendar naj bi rezervam uspelo stabilizirati položaj na fronti, še vedno pa kritizirajo slabo komunikacijo med enotami ter opozarjajo, da je Ukrajincem uspelo delno pohabiti rusko logistiko čez reko Sejm, kjer je uničen vsaj en most s pomočjo sistema Himars. Pri tem so ruski viri objavili tudi posnetke domnevno treh uničenih Himarsov, ki so jih Ukrajinci vključili v ofenzivo, njegove sestrske različice M270 ter dveh protiletalskih baterij Patriot ter Iris-T. Kakšen je dejanski obseg škode napadov z balističnimi sistemi Iskander ni mogoče neodvisno preveriti.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Ruski Rybar ugotavlja, da je bila škoda pri enem od dveh napadov na sistem Patriot verjetno majhna, saj kasetna bojna glava ni povzročila vidnih detonacij.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Rusi v Nju Jorku, fronta v Donecku se krha Kljub ukrajinski ofenzivi v Kursku pa Rusija krepi pritisk v Donbasu. V zadnjih 24 urah so dosegli breg reke Vovča in zasedli pet ukrajinskih vasi. Pri tem so se na manj kot tri kilometre približali kraju Selidovo, ki je v času bitke za Avdejevko služil kot logistična točka. Ruske sile napredujejo v več smereh vzdolž železnice, ki poteka od kraja Očeretino proti strateško pomembnemu Pokrovsku, glavnemu ukrajinskemu vozlišču v južnem delu regije Doneck. Trenutni prednji položaji ruskih sil se nahajajo zgolj okrog 10 kilometrov od Pokrovska. Ruski kanali poročajo, da so njihove sile pri Selidovem prevzele kontrolo nad avtocesto E50, ki od Pokrovska pelje proti Pavlogradu in reki Dneper. Ta je sicer za Ruse, kljub preboju fronte, še vedno zelo oddaljena.

Ruska vojska v Donbasu FOTO: AP icon-expand

Vodja vojaške administracije v Pokrovsku Serhij Dobriak je prebivalce mesta pozval k evakuaciji in dejal, da se razmere "zgolj poslabšujejo ter da ne bodo boljše". Težavo, ki jo Ukrajina na tem odseku fronte ima, je povzročila odločitev generalštaba, da proti Kursku pošlje nekaj brigad, ki so sicer zadrževale oz. upočasnjevale ruski prodor proti zahodu. Nekaj kilometrov vzhodno, v žepu, ki se oblikuje okrog mesta Toretsk, pa v nedeljo padlo mesto Nju Jork. Gre za naselje 38-kilometrov severovzhodno od Donecka, ki je pred vojno štelo okrog 10.000 prebivalcev. Do leta 2021 se je imenovalo Novohorodske, ko so ga ukrajinske oblasti sklenile preimenovati in mu nadeti ime iz 19. stoletja. V njegovi bližini je od leta 2014 potekala fronta z močno utrjenimi položaji. Viri z obeh strani poročajo, da so ruske sile prevzele nadzor nad mestom in z vzhoda vstopile v sosednji Toretsk.