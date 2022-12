Ruskega kritika Jašina obsodili na več kot osem let zapora

Obtožnico je tožilstvo vložilo na podlagi novega zakona, ki kriminalizira lažno poročanje o ruski vojni v Ukrajini in ki so ga sprejeli po začetku ruske invazije.

Sodnica Oksana Gorjunova je dejala, da je tožilstvo dokazalo, da je Jašina vodilo "politično sovraštvo" do Kremlja in da je kriv, ker je delil novice o domnevnih vojnih zločinih ruskih sil v Buči severno od Kijeva v prvih dneh invazije, ki jo sicer Moskva imenuje "posebna vojaška operacija", poroča španska tiskovna agencija EFE.

Ruskega kritika Jašina so obsodili na več kot osem let zapora.

Po podatkih Kijeva so po umiku ruskih sil aprila v Buči našli več kot 400 trupel z znaki mučenja. Rusija zanika, da bi ubijali civiliste, Zahod in Ukrajino pa obtožuje, da sta to namestila.

Kritik Kremlja Aleksej Navalni, ki zaradi več obsodb v kazenski koloniji prestaja devetletno zaporno kazen, je že kritiziral obsodbo Jašina kot še "eno brezsramno in nezakonito obsodbo ruskega predsednika Vladimirja Putina".

Poudaril je, da ta ne bo utišala Jašina in da ne bi smela ustrahovati poštenih ljudi v Rusiji. "To je še en razlog, zakaj se moramo boriti, in ne dvomim, da bomo na koncu zmagali," je napisal na računih družbenih omrežij, ki jih upravlja njegova ekipa.