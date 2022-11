Ruskega polkovnika našli mrtvega v pisarni, priče slišale pet strelov

44-letnega polkovnika Vadima Bojka so našli mrtvega z več strelnimi ranami v pisarni na prestižni pomorski akademiji Makarov v Vladivostoku. Priče pravijo, da je polkovnik, ki je bil namestnik direktorja šole, kot običajno prišel v službo, vstopil v svojo pisarno, nato pa so zaslišali pet strelov.

Kljub navedbam prič, da so slišale več strelov, so prva poročila v Rusiji nakazala, da naj bi šlo za samomor. A medijska hiša BAZA, ki je tesno povezana s policijo, trdi, da so preiskovalci poleg mrtvega polkovnika našli pet nabojev in štiri pištole Makarov. Ob tem se postavlja vprašanje, kako se je lahko polkovnik kar petkrat ustrelil v prsi. Policija prav tako ni našla poslovilnega pisma.