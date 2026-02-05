Ruskemu kapitanu po trčenju v tanker šest let zapora: lagal o dogodkih

Motin je na sojenju trdil, da je vedel, da tovorna ladja pluje proti tankerju, vendar da je pritisnil napačen gumb, ko je skušal izklopiti avtopilota. Trdil je, da poskusi ponovnega zagona krmila niso bili uspešni, in zanikal, da bi spal ali zapustil svoje mesto na mostu.

Tožilstvo pa je trdilo, da je bila smrt člana posadke posledica "skrajne malomarnosti" in da je Motin lagal o dogodkih, ni poklical na pomoč, upočasnil ladje, sprožil alarma ali zasilne zaustavitve kot skrajni ukrep.