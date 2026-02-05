Ruskemu kapitanu po trčenju v tanker šest let zapora: lagal o dogodkih

Motin je na sojenju trdil, da je vedel, da tovorna ladja pluje proti tankerju, vendar da je pritisnil napačen gumb, ko je skušal izklopiti avtopilota. Trdil je, da poskusi ponovnega zagona krmila niso bili uspešni, in zanikal, da bi spal ali zapustil svoje mesto na mostu.
Tožilstvo pa je trdilo, da je bila smrt člana posadke posledica "skrajne malomarnosti" in da je Motin lagal o dogodkih, ni poklical na pomoč, upočasnil ladje, sprožil alarma ali zasilne zaustavitve kot skrajni ukrep.
Sodnik Andrew Baker, ki je danes kapitanu izrekel kazen, je Motinovo pričevanje označil za neverjetno in slabše od tožilske različice dogodkov. Kot je dejal, je bil Motin "nesreča, ki je čakala, da se zgodi", poroča francoska tiskovna agencija AFP. Motin je pokazal "očitno neupoštevanje zelo visokega tveganja smrti" in postal žrtev lastne samozadovoljnosti in arogance, je dejal sodnik.
Ladja Solong, ki je plula pod portugalsko zastavo, je marca lani pred vzhodno obalo Združenega kraljestva trčila v zasidran tanker Stena Immaculate. Tanker je prevažal letalsko gorivo za ameriško vojsko. Po trčenju je na obeh ladjah zagorelo, 38-letni filipinski državljan pa je umrl. Njegovega trupla še niso našli.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.