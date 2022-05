Ruskemu oligarhu na Fidžiju zasegli superjahto Amadea

Ministrstvo za pravosodje je sporočilo, da so oblasti na Fidžiju na zahtevo Združenih držav zdaj vložile nalog za preiskavo, s katero so "zamrznile" jahto, ki ji je bilo prej onemogočeno zapustiti državo v južnem Pacifiku. Kot so sporočili pristojni, je ta zaseg sporočilo vsem, da ni skrivališča za premoženje posameznikov, ki kršijo zakone ZDA. In ni skrivališča za premoženje kriminalcev, ki omogočajo ruski režim.

Ameriški uradniki pravijo, da 348-metrsko plovilo pripada Sulejmanu Kerimovu , ekonomistu in nekdanjemu ruskemu politiku, ki ga je leta 2018 sankcioniralo ameriško ministrstvo za finance in se sooča z nadaljnjimi kritikami Kanade, Evrope, Velike Britanije in drugih držav, potem ko je Rusija napadla Ukrajino. Kot je ocenil Forbes, je njegovo premoženje težko 14,4 milijarde dolarjev oziroma približno 13,8 milijarde evra. Odvetniki sicer trdijo, da jahta v resnici pripada drugemu ruskemu oligarhu. FBI pa medtem trdi, da obstaja utemeljen sum, da je Kerimov lastnik Amadeje od leta 2021.

V Evropi in drugod po svetu vse večji pritisk na ruske oligarhe

Po svetu in po Evropi sicer že vse od začetka vojne zasegajo jahte in sankcionirajo ruske oligarhe. Tudi EU je po ruskem vdoru v Ukrajino uvedla sankcije proti mnogim ruskim oligarhom, ki so tesno povezani s Putinom. Po poročanju britanskega BBC so bili nekateri od njih šokirani, ko so ugotovili, da njihove debetne kartice ne delujejo več in se morajo zanašati na uporabo gotovine iz sefov.

Superjahte, povezane s sankcioniranimi ruskimi oligarhi, so se po izbruhu vojne v Ukrajini v begu pred sankcijami sicer podajale na izredno dolga potovanja čez svetovne oceane. Pet od teh luksuznih jaht, skupno vrednih 1,7 milijarde dolarjev (1,6 milijarde evrov), je od 24. februarja prepotovalo več kot 5000 navtičnih milj – kar je dlje kot plovba med Los Angelesom in Tokiom, ugotavljata Bloomberg News in Spire.