Ruskemu vohunu preprečen dostop do Mednarodnega kazenskega sodišča

Domnevni ruski vohun naj bi se izdajal za pripravnika na sodišču. "Storilec naj bi začel opravljati pripravništvo pri Mednarodnem kazenskem sodišču (ICC), kar bi pomenilo, da bi imel dostop do stavbe, podatkov in sistemov sodišča," je v izjavi sporočila nizozemska splošna obveščevalno-varnostna agencija (AIVD).

Moški je za krinko uporabil brazilsko identiteto, vendar pa so ga razkrinkali kot pripadnika ruske vojaške obveščevalne službe (GRU) in mu preprečili vstop na Nizozemsko. "To je bila dolgoročna večletna operacija, ki je zahtevala veliko časa, energije in denarja," je po poročanju Reutersa dejal vodja agencije AIVD Erik Akerboom.

Po podatkih AIVD naj bi šlo za 36-letnega Sergeja Vladimiroviča Čerkasova, ki se je v želji po dostopu do haaškega sodišča izdajal za 33-letnega brazilskega državljana z imenom Viktor Muller Ferreira.

Tajni dostop do haaškega sodišča bi bil po navedbah AIVD zelo dragocen za ruske obveščevalne službe, saj omenjeno sodišče preiskuje tako zločine med vojno v Ukrajini kot tudi vojno v Gruziji leta 2008.