Ruskemu vojaku znižali kazen iz dosmrtne na 15 let zapora

21-letnemu ruskemu vojaku, ki so mu kot prvemu sodili za vojne zločine v Ukrajini, so po pritožbi znižali kazen. Namesto do smrti bo tako v zaporu le 15 let. Vojak se je na sodišču znašel zaradi umora 62-ketnega civilista v eni od ukrajinskih vasi.

Ukrajinsko sodišče je ruskemu vojaku Vadimu Šišimarinu znižalo kazen. "Po presoji pritožbenega sodišča smo pritožbi, ki jo je vložila obramba, delno ugodili," so zapisali na spletni strani prizivnega sodišča v Kijevu. Dodali so, da je po novem vojak obsojen na 15 let zapora. Sojenje prvemu ruskemu vojaku zaradi vojnih zločinov v Ukrajini se je začelo 13. maja, po desetih dneh od začetka sojenja pa mu je sodišče izreklo dosmrtno zaporno kazen. Nanjo se je pritožil, zdaj pa je sodišče ugodilo njegovi pritožbi. 21-letni Rus zaradi vojnih zločinov obsojen na dosmrtno ječo Spomnimo ... Ruski vojak je med sojenjem priznal, da je v vasi Čupahivka na severovzhodu Ukrajine 62-letnega neoboroženega ukrajinskega civilista ustrelil v glavo. Umor se je zgodil 28. februarja, na začetku ruske invazije na Ukrajino, ko je bila ruska tankovska enota, ki se je prebijala proti Kijevu, nepričakovano poražena in se je začela umikati. Šišimarin je bil pripadnik omenjene tankovske enote, ki so jo zajele ukrajinske sile. Med sojenjem je 21-letnik dejal, da so mu ukazali, da ga mora ustreliti. Vdovi 62-letnika se je opravičil in jo prosil odpuščanja. Rusija sicer ves čas zanika, da bi med t.i. "posebno vojaško operacijo" v Ukrajini ciljala civiliste oziroma na kakšne druge načine zagrešila vojne zločine.