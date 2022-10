Ruski agenti naj bi vdrli v telefon nekdanje britanske premierke

Britanski časnik Mail on Sunday poroča, da naj bi ruski agenti vdrli v telefon Liz Truss v času poletne kampanje za vodenje konservativne stranke, ko je bila Trussova še zunanja ministrica. Agenti naj bi se dokopali do zasebnih sporočil med Trussovo in tujimi uradniki, pa tudi sporočil med takratnim zunanjim ministrom in ministrom za finance.

Podrobnosti o vdoru v telefon sta javnosti zamolčala takratni britanski premier Boris Johnson in vodja kabineta Simon Case, še poroča medij. Liberalni demokrati in laburistična stranka so poročanja medijev označili za "izjemno resna in zaskrbljujoča". Pozvali so k uvedbi nujne preiskave. "Obstajajo pomembna vprašanja nacionalne varnosti, ki jih sproži napad, kot je ta, s strani sovražne države. Obstajajo tudi resna vprašanja o tem, zakaj in kako so te informacije prišle v javnost in zakaj prav zdaj," je dejala notranja ministrica v senci Yvette Cooper.