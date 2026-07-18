Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

'Ruski amazon': milijarde, ločitev in krvno maščevanje

Moskva, 18. 07. 2026 16.00 pred 27 minutami 4 min branja 1

Avtor:
N.V.
Logistični center podjetja Wildberries v dimu po ukrajiskih napadih

Napadi na logistična centra Wildberries v mestu Kotovsk so le del veliko večje zgodbe. Ruski spletni velikan se je po začetku vojne znašel v središču enega največjih poslovnih škandalov. V ozadju so milijardni prevzem, grenka ločitev ustanoviteljev in boj za nadzor nad podjetjem, ki je prerasel v politično obarvan spor, v katerega se je vmešal tudi čečenski voditelj Ramzan Kadirov.

Danes so droni poleteli nad Rusijo in zadeli logistična kompleksa podjetja Wildberries v mestu Kotovsk v regiji Tambov in v Elektrostalu v moskovski regiji. In četudi Ukrajinci napad označujejo za velik spektakel, se pravzaprav še večji spektakel skriva v ozadju podjetja Wildberries, v katerega so vmešani številni politiki.

Logistični center podjetja Wildberries v dimu po ukrajiskih napadih
Logistični center podjetja Wildberries v dimu po ukrajiskih napadih
FOTO: Profimedia

Približno 40.000 prevzemnih mest podjetja po vsej Rusiji je bilo v sredo, 18. septembra 2024, zasedenih kot običajno z vsakodnevnimi dostavami. Tudi v majhnih vaseh je ruski spletni trgovski velikan postal del mestne krajine in novih nakupovalnih navad prebivalcev.

Toda istega dne popoldne je v avli moskovskega sedeža podjetja Wildberries, simbola razcveta spletne trgovine in novega ruskega gospodarstva, prišlo do strelskega obračuna, ki je povzročil paniko.

Začetek uspešne poslovne zgodbe

Ustanoviteljica podjetja Tatjana Bakalčuk je bila sprva učiteljica angleščine, ki je z neizmernim trudom iz nič zgradila največjo rusko spletno tržnico in postala najbogatejša ženska v državi. Tako govori različica zgodbe, ki jo je podjetje predstavljalo javnosti.

V resnici pa je bil njen mož, Vladislav, že izkušen podjetnik in je vodil telekomunikacijsko podjetje ter z zaslužkom pridobil več milijonov dolarjev. V času, ko je Bakalčukova odpirala podjetje in ga šele dobro zagnala, je spoznal svojega prihodnjega poslovnega partnerja Sergeja Anufrijeva, ki mu je ponudil, da za Wildberries kupi za več milijonov dolarjev izdelkov Adidas, ki bi jih podjetje nato prodajalo.

Tatjana Bakalčuk
Tatjana Bakalčuk
FOTO: Profimedia

Anufrijev je pozneje postal pomemben delničar v podjetjih. Vir je za časnik The Bell povedal, da je lahko "določal, katere dobavitelje izbrati, kako izvajati trženje – praktično vse".

In po uspešnih letih poslovanja je Wildberries napovedal nenavaden dogovor o združitvi s podjetjem Russ, družbo za zunanje oglaševanje, ki ima po vsej državi v lasti oglasne panoje. To združitev naj bi odobril celo sam predsednik Vladimir Putin.

Po objavi združitve je več vodilnih kadrov začelo zapuščati Wildberries, med njimi tudi Anufrijev.

Kadirov namestniku ukazal, naj "zadevo uredi"

Sledil je ločitveni spor med zakoncema, ki je postal odmeven v javnosti. Piko na i je dodal čečenski voditelj Ramzan Kadirov, ki je povsem nepričakovano objavil videoposnetek pogovora z Bakalčukom, v katerem je ostro napadel tiste, ki stojijo za tem poslom, in podprl Bakalčuka v ločitvenem sporu. Ta naj bi Kadirovu dejal, da je njegova žena "zapustila dom, se povezala z nekim neznanim podjetjem, ki pod krinko združitve želi podjetje prevzeti ter mu odvzeti premoženje".

Vladislav in Tatjana Bakalčuk
Vladislav in Tatjana Bakalčuk
FOTO: Profimedia

Kadirov se je ostro odzval, dejal, da so tisti, ki želijo združiti podjetje, hudiči in da jih ne šteje za ljudi. Čečenski voditelj je nato svojemu tesnemu sodelavcu, namestniku Adamu Delimhanovu, ukazal, naj zadevo uredi, ta pa naj bi se takoj strinjal.

Kadirov je lastnike podjetja Russ obtožil, da pripravljajo sovražni prevzem, pri čemer je s prstom pokazal na Levana in Roberta Mirzojana. Po besedah Bakalčuka je njegova žena aprila začela pogovore z Mirzojanoma, nato naj bi ga odstranila iz vodstva Wildberries in predlagala načrt združitve. Podjetje je bilo sicer povezano tudi z oligarhom in politikom Sulejmanom Kerimovim, ki se je rodil v Dagestanu.

Sama Tatjana Bakalčuk je na družbenih omrežjih zapisala, da posel ni "prevzem podjetja s silo" oziroma sovražni prevzem. Povedala je, da se ločuje od moža in da ima ta v podjetju le še enoodstotni delež. Združitev z Russom je označila za "nujno preobrazbo, ki bo omogočila ohranitev tempa rasti in razvoja".

Spopad v prostorih podjetja v Moskvi

Do zaostritve je prišlo septembra, ko je Bakalčuk v spremstvu oboroženih moških vstopil v prostore podjetja in želel nasilno prevzeti vodstvo. Sledil je spopad, ki se je končal s smrtjo dveh varnostnikov iz Ingušetije, je pisal Moscow Times.

Bakalčuk in več drugih oseb, med njimi tudi pripadniki čečenske skupnosti, so bili zaradi streljanja obtoženi več kaznivih dejanj, vključno z umorom. Vendar so poslovneža pozneje izpustili iz policijskega pridržanja, status kazenskega postopka proti njemu pa ostaja nejasen.

Kadirov je kmalu po tem začel trditi, da je za nastalo situacijo kriv Kerimov, ki naj bi celo naročil njegov umor, ter da se je proti njemu zarotil skupaj z državnim poslancem Rizvanom Kurbanovom, ki je rojen v Dagestanu, in poslancem Bekhanom Barahojem, ki je rojen v Ingušetiji.

Krvno maščevanje

Po takšnih navedbah je Kadirov razglasil krvno maščevanje proti vsem trem ruskim poslancem, poroča Russia Today.

"Dokler ne dokažejo nasprotnega, proti poslancem uradno razglašam krvno maščevanje," je po poročanju tiskovne agencije TASS dejal Kadirov. Nato je trdil, da "obstajajo priče, obstajajo ljudje, katere so poslanci spraševali, koliko bi stalo naročilo atentata".

Čečenski voditelj, Ramzan Kadirov
Čečenski voditelj, Ramzan Kadirov
FOTO: AP

Krvno maščevanje je starodavna navada, ki so jo izvajale preddržavne, klansko organizirane skupnosti na Severnem Kavkazu kot način varovanja časti, dostojanstva ali premoženja rodu.

Pravila in načela krvnega maščevanja se med posameznimi narodi Severnega Kavkaza razlikujejo, vendar tradicionalno vključujejo le polnoletne moške in temeljijo na dolžnosti maščevanja za umor sorodnika – z ubojem storilca ali njegovih sorodnikov.

Tradicija krvnega maščevanja izhaja iz načela: oko za oko, zob za zob in kri za kri, je pojasnil čečenski odvetnik za človekove pravice in znani kritik Kadirova Abubakar Jangulbajev za Moscow Times.

Konec sage

Tatjana in Vladislav Bakalčuk sta novembra leta 2025 tudi uradno končala 22-letni zakon.

"Sodišče je ugodilo moji tožbi za ločitev, otroci ostajajo pri meni," je na Telegramu takrat zapisala najbogatejša ženska v Rusiji.

Delitev premoženja naj bi vključevala tudi deleže v združenem podjetju, nepremičnine v moskovski regiji in druge naložbe. Sodišče naj bi Bakalčuku prav tako naložilo, da nekdanji ženi plača 2,6 milijona dolarjev (približno 2,2 milijona evrov), potem ko je bila vrednost premoženja, ki mu je bilo dodeljeno, višja od njegovega pripadajočega deleža.

wildberries rusija tatjana bakalčuk ramzan kadirov strelski obračun

Navdušenje prešlo v nadlegovanje: delfina 'jahajo', preganjajo z gliserji ...

Popustil klin, štirje alpinisti padli, 36-letnica umrla

24ur.com Torbe polne gotovine, zlata stranišča in posnetki tajnih dogovorov
24ur.com Rusija si 'izposoja' imena in produkte podjetij, ki so zapustila državo
24ur.com Ruske milijarde obtičale v indijskih bankah
24ur.com 'Sedimo pred zaslonom, se prepiramo z ljudmi na internetu in doniramo denar'
24ur.com V Franciji prijeli ruskega milijarderja in tajkuna
24ur.com Je v ozadju gradnje nove stanovanjske soseske ruski kapital?
24ur.com Seznam bogatašev, ki so se odpovedali ruskemu potnemu listu, vse daljši
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5 novo
  • 6
  • 7 novo
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Rožle Patriot
18. 07. 2026 17.45
Albanezi pri nas so kar precej znani po krvnem maščevanju .. !!!
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Žena je nosila njunega otroka, on pa je pisal drugi
Kateri plavalni pripomočki so najboljši za otroke?
Kateri plavalni pripomočki so najboljši za otroke?
Najboljše poletno sadje za nosečnice: Zakaj je lubenica prava izbira za vas
Najboljše poletno sadje za nosečnice: Zakaj je lubenica prava izbira za vas
Kdaj hormoni po porodu spet pridejo v ravnovesje?
Kdaj hormoni po porodu spet pridejo v ravnovesje?
zadovoljna
Portal
Najlepši zaročni prstani slavnih v letu 2026
Kako ostaja Kate Middleton v formi? Njena rutina ne vključuje dragih fitnesov
Kako ostaja Kate Middleton v formi? Njena rutina ne vključuje dragih fitnesov
Ali dolgi lasje res bolj izpadajo? Dermatologi razkrivajo, zakaj nas dolžina pogosto zavede
Ali dolgi lasje res bolj izpadajo? Dermatologi razkrivajo, zakaj nas dolžina pogosto zavede
7 znakov, da vaše medenično dno potrebuje več pozornosti
7 znakov, da vaše medenično dno potrebuje več pozornosti
vizita
Portal
Rak grla se lahko sprva kaže neopazno: to so prvi opozorilni znaki
Lindsey Vonn pet mesecev po padcu: gleženj še ni zaceljen
Lindsey Vonn pet mesecev po padcu: gleženj še ni zaceljen
Ženske po 40. letu opažajo te spremembe – a jih pogosto napačno razumejo
Ženske po 40. letu opažajo te spremembe – a jih pogosto napačno razumejo
Ne gre za lenobo: zakaj ste brez energije, čeprav dovolj spite
Ne gre za lenobo: zakaj ste brez energije, čeprav dovolj spite
cekin
Portal
Nekateri delavci odhajajo v pokoj prej, drugi zaradi umetne inteligence delajo dlje
Božič brez stresa? Britanska babica ima darila kupljena že julija
Božič brez stresa? Britanska babica ima darila kupljena že julija
Mislite, da ravnate pametno z denarjem? Te navade vas lahko drago stanejo
Mislite, da ravnate pametno z denarjem? Te navade vas lahko drago stanejo
Ne zdravniki, ne programerji: borijo se za te delavce, plače pa segajo v nebo
Ne zdravniki, ne programerji: borijo se za te delavce, plače pa segajo v nebo
moskisvet
Portal
Po razhodu s Petrom pokazala, kaj ta zdaj zamuja
5 skrivnih tehnik manipulacije, s katerimi vas šef drži pod nadzorom
5 skrivnih tehnik manipulacije, s katerimi vas šef drži pod nadzorom
To ni sneg: osupljiva bela pečina, ki velja za enega najlepših krajev v Italiji
To ni sneg: osupljiva bela pečina, ki velja za enega najlepših krajev v Italiji
Poškodba je ni ustavila: Lindsey Vonn dokazala, zakaj velja za borko
Poškodba je ni ustavila: Lindsey Vonn dokazala, zakaj velja za borko
dominvrt
Portal
Tako bo vaš oleander cvetel bujno kot ob morju
Meg Ryan prodaja svojo razkošno hišo: za skoraj 13 milijonov evrov dobite bazen, zasebno telovadnico in celo prho za psa
Meg Ryan prodaja svojo razkošno hišo: za skoraj 13 milijonov evrov dobite bazen, zasebno telovadnico in celo prho za psa
Cvetlica, ki obožuje sonce in bo balkon krasila vse poletje
Cvetlica, ki obožuje sonce in bo balkon krasila vse poletje
Ne zavrzite je: majhna vrečka iz škatle za čevlje ima presenetljivo moč
Ne zavrzite je: majhna vrečka iz škatle za čevlje ima presenetljivo moč
okusno
Portal
Najboljši domači sladoled iz grškega jogurta – brez strojčka in z malo dela
Vse v en pekač: najboljše ideje za enostavna poletna kosila
Vse v en pekač: najboljše ideje za enostavna poletna kosila
Najlažja enolončnica na svetu: sestavine dodate v lonec, ostalo naredi pečica
Najlažja enolončnica na svetu: sestavine dodate v lonec, ostalo naredi pečica
Imate preveč zelenjave z vrta? Tako jo lahko shranite za zimo
Imate preveč zelenjave z vrta? Tako jo lahko shranite za zimo
voyo
Portal
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
Rango
Rango
Hiša ljubezni
Hiša ljubezni
Otok ljubezni
Otok ljubezni
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1804