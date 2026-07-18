'Ruski amazon': milijarde, ločitev in krvno maščevanje

Danes so droni poleteli nad Rusijo in zadeli logistična kompleksa podjetja Wildberries v mestu Kotovsk v regiji Tambov in v Elektrostalu v moskovski regiji. In četudi Ukrajinci napad označujejo za velik spektakel, se pravzaprav še večji spektakel skriva v ozadju podjetja Wildberries, v katerega so vmešani številni politiki.

Logistični center podjetja Wildberries v dimu po ukrajiskih napadih FOTO: Profimedia

Približno 40.000 prevzemnih mest podjetja po vsej Rusiji je bilo v sredo, 18. septembra 2024, zasedenih kot običajno z vsakodnevnimi dostavami. Tudi v majhnih vaseh je ruski spletni trgovski velikan postal del mestne krajine in novih nakupovalnih navad prebivalcev. Toda istega dne popoldne je v avli moskovskega sedeža podjetja Wildberries, simbola razcveta spletne trgovine in novega ruskega gospodarstva, prišlo do strelskega obračuna, ki je povzročil paniko.

Začetek uspešne poslovne zgodbe

Ustanoviteljica podjetja Tatjana Bakalčuk je bila sprva učiteljica angleščine, ki je z neizmernim trudom iz nič zgradila največjo rusko spletno tržnico in postala najbogatejša ženska v državi. Tako govori različica zgodbe, ki jo je podjetje predstavljalo javnosti. V resnici pa je bil njen mož, Vladislav, že izkušen podjetnik in je vodil telekomunikacijsko podjetje ter z zaslužkom pridobil več milijonov dolarjev. V času, ko je Bakalčukova odpirala podjetje in ga šele dobro zagnala, je spoznal svojega prihodnjega poslovnega partnerja Sergeja Anufrijeva, ki mu je ponudil, da za Wildberries kupi za več milijonov dolarjev izdelkov Adidas, ki bi jih podjetje nato prodajalo.

Tatjana Bakalčuk FOTO: Profimedia

Anufrijev je pozneje postal pomemben delničar v podjetjih. Vir je za časnik The Bell povedal, da je lahko "določal, katere dobavitelje izbrati, kako izvajati trženje – praktično vse". In po uspešnih letih poslovanja je Wildberries napovedal nenavaden dogovor o združitvi s podjetjem Russ, družbo za zunanje oglaševanje, ki ima po vsej državi v lasti oglasne panoje. To združitev naj bi odobril celo sam predsednik Vladimir Putin. Po objavi združitve je več vodilnih kadrov začelo zapuščati Wildberries, med njimi tudi Anufrijev.

Kadirov namestniku ukazal, naj "zadevo uredi"

Sledil je ločitveni spor med zakoncema, ki je postal odmeven v javnosti. Piko na i je dodal čečenski voditelj Ramzan Kadirov, ki je povsem nepričakovano objavil videoposnetek pogovora z Bakalčukom, v katerem je ostro napadel tiste, ki stojijo za tem poslom, in podprl Bakalčuka v ločitvenem sporu. Ta naj bi Kadirovu dejal, da je njegova žena "zapustila dom, se povezala z nekim neznanim podjetjem, ki pod krinko združitve želi podjetje prevzeti ter mu odvzeti premoženje".

Vladislav in Tatjana Bakalčuk FOTO: Profimedia

Kadirov se je ostro odzval, dejal, da so tisti, ki želijo združiti podjetje, hudiči in da jih ne šteje za ljudi. Čečenski voditelj je nato svojemu tesnemu sodelavcu, namestniku Adamu Delimhanovu, ukazal, naj zadevo uredi, ta pa naj bi se takoj strinjal. Kadirov je lastnike podjetja Russ obtožil, da pripravljajo sovražni prevzem, pri čemer je s prstom pokazal na Levana in Roberta Mirzojana. Po besedah Bakalčuka je njegova žena aprila začela pogovore z Mirzojanoma, nato naj bi ga odstranila iz vodstva Wildberries in predlagala načrt združitve. Podjetje je bilo sicer povezano tudi z oligarhom in politikom Sulejmanom Kerimovim, ki se je rodil v Dagestanu. Sama Tatjana Bakalčuk je na družbenih omrežjih zapisala, da posel ni "prevzem podjetja s silo" oziroma sovražni prevzem. Povedala je, da se ločuje od moža in da ima ta v podjetju le še enoodstotni delež. Združitev z Russom je označila za "nujno preobrazbo, ki bo omogočila ohranitev tempa rasti in razvoja".

Spopad v prostorih podjetja v Moskvi

Do zaostritve je prišlo septembra, ko je Bakalčuk v spremstvu oboroženih moških vstopil v prostore podjetja in želel nasilno prevzeti vodstvo. Sledil je spopad, ki se je končal s smrtjo dveh varnostnikov iz Ingušetije, je pisal Moscow Times.

icon-chevron-right 1 5 icon-chevron-right Po strelskem obračunu v prostorih podjetja Wildberries Profimedia

Po strelskem obračunu v prostorih podjetja Wildberries Profimedia

Po strelskem obračunu v prostorih podjetja Wildberries Profimedia

Streljanje v prostorih podjetja Wildberries Profimedia

Streljanje v prostorih podjetja Wildberries Profimedia









Bakalčuk in več drugih oseb, med njimi tudi pripadniki čečenske skupnosti, so bili zaradi streljanja obtoženi več kaznivih dejanj, vključno z umorom. Vendar so poslovneža pozneje izpustili iz policijskega pridržanja, status kazenskega postopka proti njemu pa ostaja nejasen. Kadirov je kmalu po tem začel trditi, da je za nastalo situacijo kriv Kerimov, ki naj bi celo naročil njegov umor, ter da se je proti njemu zarotil skupaj z državnim poslancem Rizvanom Kurbanovom, ki je rojen v Dagestanu, in poslancem Bekhanom Barahojem, ki je rojen v Ingušetiji.

Krvno maščevanje

Po takšnih navedbah je Kadirov razglasil krvno maščevanje proti vsem trem ruskim poslancem, poroča Russia Today. "Dokler ne dokažejo nasprotnega, proti poslancem uradno razglašam krvno maščevanje," je po poročanju tiskovne agencije TASS dejal Kadirov. Nato je trdil, da "obstajajo priče, obstajajo ljudje, katere so poslanci spraševali, koliko bi stalo naročilo atentata".

Čečenski voditelj, Ramzan Kadirov FOTO: AP

Krvno maščevanje je starodavna navada, ki so jo izvajale preddržavne, klansko organizirane skupnosti na Severnem Kavkazu kot način varovanja časti, dostojanstva ali premoženja rodu. Pravila in načela krvnega maščevanja se med posameznimi narodi Severnega Kavkaza razlikujejo, vendar tradicionalno vključujejo le polnoletne moške in temeljijo na dolžnosti maščevanja za umor sorodnika – z ubojem storilca ali njegovih sorodnikov. Tradicija krvnega maščevanja izhaja iz načela: oko za oko, zob za zob in kri za kri, je pojasnil čečenski odvetnik za človekove pravice in znani kritik Kadirova Abubakar Jangulbajev za Moscow Times.

Konec sage