Ruski boti naj bi s prokremeljsko kampanjo promovirali Milanovića

Center for Information Resilience, neprofitna organizacija s sedežem v Londonu, ki razkriva operacije dezinformacij, je objavila poročilo, v katerem trdi, da so "proruske, anti EU in anti Nato botske mreže" pred prvim krogom hrvaških predsedniških volitev promovirale trenutnega hrvaškega predsednika Zorana Milanovića .

Milanović je sicer v prvem krogu glasov dobil malo manj kot 50 odstotkov glasov, zato si še ni mogel zagotoviti popolne zmage. Drugi krog, v katerem se bo pomeril z Draganom Primorcem iz vladajoče HDZ, bo 12. januarja.

Po navedbah CIR so računi "s podobami proruske vlade in proruskimi hashtagi" na družbenih medijih (med drugim X in Facebook) redno objavljali vsebino, ki je hvalila Milanovića. Vsebine so objavljali v dveh valih, in sicer ko je izrazil svoje nasprotovanje pošiljanju hrvaških vojakov v Ukrajino in po prvem krogu volitev.

"Ugotovljeno je bilo, da je en na videz nepristen Facebook račun, ki so ga odkrili raziskovalci, objavljal po več kot 100-krat na dan in v glavnem delil slike, ki so napadale Primorca ali podpirale Milanovića," je zapisano v poročilu.