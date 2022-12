Ruski dacarji ukradli več kot 219 milijonov, nepremičnine kupovali v Španiji

V Španiji so zaradi pranja denarja aretirali osebe, ki naj bi bile povezane z odmevnim primerom Magnitskega. Ruski dacar je leta 2008 razkril obsežne davčne goljufije ruskih davčnih uradnikov, ki naj bi državi ukradli okoli 219 milijona evrov. Dobrih 13 let po njegovi smrti so španske oblasti ugotovile, da je denar iz Rusije potoval po Evropi, nato pa so z njim po Španiji kupovali nepremičnine.

Evropski policijski urad (Europol) je sporočil, da je kriminalna združba za pranje denarja uporabila več bančnih računov po vsej Evropi, nato pa kupovala nepremičnine v Španiji. Človeka, ki naj bi bil ključen pri ustvarjanju sheme za pranje denarja, so aretirali na Kanarskih otokih. Po vsej Španiji so sicer doslej zasegli že 75 nepremičnin v skupni vrednosti 25 milijonov evrov. Primer je povezan z 219-milijonsko korupcijo, ki jo je razkril Sergej Magnitski in zaradi razkritja pri 37 letih tudi umrl. Kmalu zatem, ko je javno delil svoje ugotovitve o obsežnih davčnih goljufijah, ki so jih izvedli ruski davčni uradniki, so ga namreč zaprli, ga pretepli in mu odrekli zdravniško pomoč. Več kot 10 let po njegovi smrti so španski preiskovalci uspeli odkriti, kako je del tega umazanega denarja končal v španskih nepremičninah. Identificirali so skupino posameznikov in ugotovili, da so vsi ruski državljani, in sicer z malo ali celo nič povezavami s Španijo. V preiskavo je vključenih tudi več navideznih podjetij brez prave gospodarske dejavnosti.

icon-expand Španska policija in Europol FOTO: Europol

Končna destinacija umazanega denarja so bili bančni računi teh ruskih državljanov, ki domnevno prebivajo v Španiji, ali pa računi španskih nepremičninskih agencij, ki so mogočno povezane z rusko skupnostjo. Preiskava je posebno podporo dobila tudi od Europolovega centra za finančni in gospodarski kriminal. Enega od strokovnjakov so poslali na Tenerife, da je lahko španskim preiskovalcem podporo nudil tudi med aretacijo. Pomembno podporo je z upravljanjem evropskih preiskovalnih nalogov in zahtevki za informacije nudila še Agencija Evropske unije za pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah (Eurojust). Preiskavo je sicer v Španiji pod vodstvom posebnega tožilstva za boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu ter višjega državnega sodišča izvedla španska nacionalna Policija. Kdo je bil Sergej Magnitski? Magnitski je bil moskovski odvetnik in davčni revizor, ki so ga najeli za preiskavo posebej mračnega primera korupcije. Leta 2007 je skupina uradnikov notranjega ministrstva od države pridobila 219 milijonov evrov rabata. Z goljufijo so prevzeli tri podjetja, ki so pripadala Hermitage Capitalu, podjetju za upravljanje premoženja.

icon-expand Sergej Magnitski FOTO: AP