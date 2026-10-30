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Ruski dizel na poti v ZDA

Moskva/Washington, 30. 10. 2026 08.06 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
N.V.
Ruski tanker

Sedem naftnih tankerjev, ki naj bi prevažali 288.000 ton ruskega dizelskega goriva, je že na poti proti ZDA. Ni sicer najbolj jasno, ali bodo tovor sploh lahko raztovorili, saj se je zaradi zakonitosti pošiljk vnel politični spor.

Prevoz, ki mu sledi okoljevarstvena organizacija Greenpeace, je prva faza spornega dogovora o dobavi goriva, ki sta ga v začetku tega meseca sklenila predsednika Donald Trump in Vladimir Putin. Dogovor pomeni preobrat po več letih sankcij proti ruski naftni industriji, poroča Guardian.

Prejšnja poročila so navajala, da so ruske naftne terminale v Baltskem morju zapustili trije tankerji. Greenpeace pa na podlagi različnih virov, med drugim spletnih strani za spremljanje ladijskega prometa, meni, da je njihovo spremljanje doslej najcelovitejše in nakazuje, da se je na pot odpravilo kar sedem tankerjev.

Ruski tanker
Ruski tanker
FOTO: AP

Shaun Burnie, strokovnjak za energetiko pri Greenpeaceu Ukrajina, je poudaril, da bi morali ameriški kongres ali lokalne oblasti pošiljke ustaviti, zdaj ko je mogoče na zemljevidu natančno spremljati položaj tankerjev. "Namesto da Rusijo nagrajujemo za njeno podlo vojno proti Ukrajini, bi ji morali naložiti še strožje sankcije. Te pošiljke je mogoče ustaviti," je dejal.

Eden od sedmih tankerjev, Taurus, je že razmeroma blizu ZDA, medtem ko je bilo ob prvi objavi zemljevida pet drugih tankerjev v bližini Združenega kraljestva, trije pa so pluli skozi Rokavski preliv ali proti njemu.

Dogovor "koruptiven in nezakonit"

Putin se je nedavno strinjal, da bodo ZDA dobavili 1,8 milijona ton dizelskega goriva. Prva pošiljka naj bi znašala 300.000 ton in bi jo dobavili nemudoma. Trump pa je v zameno za gorivo za šest mesecev odpravil veljavne sankcije, da bi omogočil izvedbo dobav.

Rusijo so od začetka obsežne invazije na Ukrajino februarja 2022 doleteli številni gospodarski ukrepi in sankcije ZDA, Evropske unije, Združenega kraljestva ter drugih vodilnih zahodnih gospodarstev. Toda to jesen je Trump spremenil smer in si prizadeva za tesnejše sodelovanje s Putinom, kljub temu, da se vojna v Ukrajini vztrajno nadaljuje.

V začetku tega tedna je skupina ameriških kongresnikov, med katerimi je bilo več demokratskih senatorjev, opozorila banke in pristaniške oblasti, da bi se lahko soočili s kongresnimi preiskavami in drugimi pravnimi postopki, če bi sodelovali pri sprejemu ruskega dizelskega goriva.

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Mikie Sherrill, demokratska guvernerka New Jerseyja, je povedala, da preučuje možnosti, kako preprečiti raztovarjanje dizelskega goriva, če bi do tega poskušali priti v njeni zvezni državi. Dogovor je označila za "koruptiven in nezakonit".

Ameriški predsednik sicer zagovarja dogovor, saj naj bi ta pripomogel k znižanju cen dizelskega goriva. Vendar se je cena galone po podatkih Ameriškega avtomobilskega združenja (AAA) od objave dogovora zvišala s 6,28 na 6,33 dolarja.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je dogovor ostro obsodil, saj bi denar od prodaje Rusiji pomagal financirati nadaljevanje vojne. "Dogovori za zaprtimi vrati" po njegovih besedah Putinu dajejo dodatne možnosti na bojišču.

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rusija gorivo tanker nafta zda

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