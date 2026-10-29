Ruski dron nad železniško postajo, umrlo 13 ljudi

"V Dnipru se je zgodila tragedija. Dron je zadel potniški električni vlak," je kmalu po napadu na družbenih omrežjih sporočil župan mesta Boris Filatov. "Veliko ljudi je umrlo, številni drugi so bili ranjeni."
Kot je na Telegramu sporočila družba Ukrajinske železnice, je ruski brezpilotni letalnik na reaktivni pogon zadel enega od peronov na železniški postaji v Dnipru, kjer je stal vlak, ki povezuje Dnipro in Zaporožje.
Izvršni direktor Ukrajinskih železnic Oleksandr Percovski je na Facebooku sporočil, da je sicer bila razglašena povišana stopnja ogroženosti, a da je bilo "žal na peronu še veliko ljudi".
Na kraju dogodka so zdravstvene ekipe, ki poškodovanim nudijo oskrbo in pomoč.
Na napad na železniško postajo se je na družbenem omrežju X danes že odzval ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ki je objavi priložil tudi videoposnetek in fotografije s kraja incidenta. Družinam žrtev je izrekel sožalje in dodal, da je bilo deset ljudi ranjenih.
"Koliko terorističnih napadov je Rusija izvedla proti našim ljudem, odkar so bile odpravljene sankcije za določene ruske oligarhe, in na ruski energetski sektor, namesto da bi prišlo do deeskalacije? Ravno zato Ukrajina ves čas govori, da je v odgovor na rusko zaostrovanje potrebno pravično in odločno ukrepanje Amerike in Evrope," je zapisal Zelenski. Po njegovih besedah sankcije proti Moskvi ne smejo biti ublažene, dokler traja ta ruska vojna. Ob tem je ZDA, EU in države iz skupine G7 pozval k novim in strožjim sankcijam.
Rusija napade na vlake izvaja od začetka invazije v Ukrajino leta 2022. V napadih je bilo doslej uničenih več lokomotiv ter ubitih več železniških uslužbencev.