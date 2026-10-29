Ruski dron nad železniško postajo, umrlo 13 ljudi

"V Dnipru se je zgodila tragedija. Dron je zadel potniški električni vlak," je kmalu po napadu na družbenih omrežjih sporočil župan mesta Boris Filatov. "Veliko ljudi je umrlo, številni drugi so bili ranjeni."

Kot je na Telegramu sporočila družba Ukrajinske železnice, je ruski brezpilotni letalnik na reaktivni pogon zadel enega od peronov na železniški postaji v Dnipru, kjer je stal vlak, ki povezuje Dnipro in Zaporožje.

Izvršni direktor Ukrajinskih železnic Oleksandr Percovski je na Facebooku sporočil, da je sicer bila razglašena povišana stopnja ogroženosti, a da je bilo "žal na peronu še veliko ljudi".