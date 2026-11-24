Okoli 23. ure po lokalnem času so prebivalce poljske vzhodne regije Lublin opozorili, naj se zaradi nevarnosti, ki jo je predstavljal ruski zračni napad na zahodno Ukrajino, zatečejo na varno, v več mestih so odjeknile sirene, poroča poljska televizija TVP World.

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Operativno poveljstvo poljskih oboroženih sil (DORSZ) je pozneje potrdilo, da je med napadom na Ukrajino ruski dron za kratek čas kršil poljski zračni prostor. Dron so spremljali ves čas, poljska zračna obramba pa je bila pripravljena na možnost sestrelitve, vendar je dron po kratkem času znova zavil proti Ukrajini. "Potem ko je dron spremenil smer in se odpravil proti vzhodu, smo ob upoštevanju morebitne nevarnosti za civiliste in možnih posledic sestrelitve objekta sprejeli odločitev, da orožja ne uporabimo, saj je še vedno obstajalo tveganje za povzročitev škode," so pri DORSZ zapisali v objavi na omrežju X. Poljske oblasti javno niso potrdile, za kakšen objekt je šlo, vendar je poljska državna tiskovna agencija PAP, sklicujoč se na vire znotraj poljskega obrambnega ministrstva, poročala, da je bil ruski reaktivni izvidniški dron. Opremljen naj bi bil z nadzorno kamero, najverjetneje pa je izvajal izvidniško dejavnost.

Nato pošilja AWACS

Le nekaj dni nazaj so na vzhodu Poljske strmoglavile tri ruske rakete Kh-101, medtem ko so v bližini takrat potekale vojaške vaje koalicije voljnih, skupine držav, ki usklajujejo podporo Kijevu. Po incidentu, ki ga je poljski premier Donald Tusk označil za namerno "provokacijo", časovno usklajeno z vojaškimi vajami v bližini, je Varšava od Nata zahtevala dodatne zmogljivosti za zračno obrambo.

Dogodek je sprožil ostre odzive tudi v mednarodni skupnosti. V ponedeljek se je v Bruslju sestal Severnoatlantski svet Nata, da bi razpravljal o kršitvi poljskega zračnega prostora. Tiskovni predstavnik Nata je pozneje potrdil, da je vrhovni poveljnik zavezniških sil v Evropi (SACEUR), general Alexus Grynkewich, odobril napotitev letala za zgodnje opozarjanje AWACS na Poljsko. "SACEUR zdaj preučuje napotitev dodatnih zmogljivosti, medtem ko še naprej ocenjuje našo držo na področju odvračanja in obrambe na Poljskem in drugod," je tiskovni predstavnik zapisal v objavi na družbenem omrežju X. Štirinajst Natovih letal sistema za zgodnje opozarjanje in kontrolo v zraku AWACS, ki jih prepoznamo po značilnih devet metrov širokih radarskih kupolah, od leta 1982 služi kot zavezniške "oči na nebu". Flota ima oporišče v letalski bazi Geilenkirchen v Nemčiji, od začetka ruske obsežne invazije na Ukrajino leta 2022 pa ima pomembno vlogo pri nadzornih misijah vzdolž vzhodnega krila Nata.

Zaostritev v vesolju

Pojavila so se poročila, da Rusija pripravlja izstrelitev satelita, oboroženega z jedrskim orožjem, generalni sekretar Nata Mark Rutte pa se je ostro odzval in napovedal, da se bo zavezništvo branilo pred vsemi grožnjami, tudi v vesolju. Ni znano, katera država je pripravila ta poročila. Odzvali so se tudi v Rusiji, tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je dejal, da informacije, ki se "sklicujejo na neznane vire ni vredno jemati resno". Rusko veleposlaništvo v Berlinu je za nemške medije sporočilo, da zavrača "neutemeljene obtožb", in dodalo, da so poročila del "propagandne kampanje". Po poročanju nemških televizij NDR in WDR ter časopisa Süddeutsche Zeitung, ki se sklicujejo na anonimne vire iz nemške vojske in obveščevalnih služb, naj bi se ruski satelit imenoval "Sputnik-S" in bil opremljen z jedrsko bojno glavo. Uporabili naj bi ga za motenje ali uničenje drugih satelitov, tudi pomembnih komunikacijskih in opazovalnih satelitov.

Izstrelitev ruske rakete - 1 FOTO: AP