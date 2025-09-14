Ruski dron vdrl v zračni prostor še ene države članice Nata

Romunija je aktivirala svoja vojaška letala, potem ko je ruski dron med napadom na ukrajinsko infrastrukturo blizu meje vstopil v njen zračni prostor, je sporočilo obrambno ministrstvo. Prodrl je približno deset kilometrov globoko in v zračnem prostoru Romunije, članice zveze Nato, vztrajal približno 50 minut. Po besedah ministra za obrambo so bili piloti lovcev F-16 zelo blizu sestrelitve drona, saj je ta letel zelo nizko, a tega niso storili, saj je že prej zapustil nebo nad Romunijo.

Romunija, država članica Evropske unije in Nata, ki si z Ukrajino deli 650 kilometrov dolgo mejo, je od začetka vojne proti svoji sosedi že večkrat zabeležila padce delcev ruskih brezpilotnih letal na svoje ozemlje. V soboto je v njen zračni prostor vstopil ruski dron. V odziv na to je država v zrak dvignila dva lovca F-16 in kasneje še dva Eurofighterja, prebivalce jugovzhodnega okrožja Tulcea pa opozorila, naj poiščejo zavetje, je v izjavi sporočilo obrambno ministrstvo. Pojasnili so, da so letala v njihovem zračnem prostoru zaznala ruski brezpilotni letalnik, ki so mu sledila, dokler ni 20 kilometrov jugozahodno od naselja Chilia Veche izginil z radarja, poroča agencija Reuters.

Obrambni minister Ionut Mosteanu je za televizijsko postajo Antena 3 povedal, da bodo s helikopterji pregledali območje blizu meje, nad katerim je dron letel, "vendar vse informacije v tem trenutku kažejo, da je zapustil zračni prostor v smeri proti Ukrajini".

Zelenski: Rusija širi vojno

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je na družbenem omrežju X sporočil, da njihovi podatki kažejo, da je ruski brezpilotni letalnik vdrl približno 10 kilometrov globoko na romunsko ozemlje in v zračnem prostoru Nata ostal približno 50 minut. "Ruska vojska natančno ve, kam letijo njeni droni in kako dolgo lahko ostanejo v zraku. Njihove poti so vedno natančno izračunane. To ne more biti naključje, napaka ali pobuda nekaterih nižjih poveljnikov. Gre za očitno širitev vojne s strani Rusije," je ocenil. Znova je pozval k sankcijam proti Rusiji. "Potrebne so carine proti ruski trgovini. Potrebna je kolektivna obramba."

Brezpilotnik sicer ni letel nad naseljenimi območji in ni predstavljal neposredne grožnje za prebivalce, je še sporočilo romunsko obrambno ministrstvo.

Švedska: To je nesprejemljivo

Švedska zunanja ministrica Maria Malmer Senergard je na omrežju X zapisala, da je kršitev zračnega prostora "še ena nesprejemljiva kršitev zračnega prostora Nata". "Švedska je kot zaveznica Nata in država članica EU v celoti solidarna z Romunijo. Vedno smo pripravljeni še naprej prispevati k odvračanju in obrambi zavezništva." Poljska, kamor so v noči na sredo vstopili ruski droni ter sprožili odmeven odziv poljskih in zavezniških sil, je medtem v luči ruskega napada v bližini ukrajinsko-poljske meje v sodelovanju s zaveznicami iz Nata aktivirala svoje letalstvo, je na omrežju X sporočilo poveljstvo poljske vojske. Ob tem so oblasti tudi zaprle letališče v Lublinu na vzhodu države.