Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi se Voyo
Tujina

Ruski dron vdrl v zračni prostor še ene države članice Nata

Bukarešta, 14. 09. 2025 08.04 | Posodobljeno pred 11 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
U.Z.
Komentarji
11

Romunija je aktivirala svoja vojaška letala, potem ko je ruski dron med napadom na ukrajinsko infrastrukturo blizu meje vstopil v njen zračni prostor, je sporočilo obrambno ministrstvo. Prodrl je približno deset kilometrov globoko in v zračnem prostoru Romunije, članice zveze Nato, vztrajal približno 50 minut. Po besedah ministra za obrambo so bili piloti lovcev F-16 zelo blizu sestrelitve drona, saj je ta letel zelo nizko, a tega niso storili, saj je že prej zapustil nebo nad Romunijo.

Romunija, država članica Evropske unije in Nata, ki si z Ukrajino deli 650 kilometrov dolgo mejo, je od začetka vojne proti svoji sosedi že večkrat zabeležila padce delcev ruskih brezpilotnih letal na svoje ozemlje.

V soboto je v njen zračni prostor vstopil ruski dron. V odziv na to je država v zrak dvignila dva lovca F-16 in kasneje še dva Eurofighterja, prebivalce jugovzhodnega okrožja Tulcea pa opozorila, naj poiščejo zavetje, je v izjavi sporočilo obrambno ministrstvo.

Pojasnili so, da so letala v njihovem zračnem prostoru zaznala ruski brezpilotni letalnik, ki so mu sledila, dokler ni 20 kilometrov jugozahodno od naselja Chilia Veche izginil z radarja, poroča agencija Reuters.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Obrambni minister Ionut Mosteanu je za televizijsko postajo Antena 3 povedal, da bodo s helikopterji pregledali območje blizu meje, nad katerim je dron letel, "vendar vse informacije v tem trenutku kažejo, da je zapustil zračni prostor v smeri proti Ukrajini".

Zelenski: Rusija širi vojno

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je na družbenem omrežju X sporočil, da njihovi podatki kažejo, da je ruski brezpilotni letalnik vdrl približno 10 kilometrov globoko na romunsko ozemlje in v zračnem prostoru Nata ostal približno 50 minut.

"Ruska vojska natančno ve, kam letijo njeni droni in kako dolgo lahko ostanejo v zraku. Njihove poti so vedno natančno izračunane. To ne more biti naključje, napaka ali pobuda nekaterih nižjih poveljnikov. Gre za očitno širitev vojne s strani Rusije," je ocenil. Znova je pozval k sankcijam proti Rusiji. "Potrebne so carine proti ruski trgovini. Potrebna je kolektivna obramba."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Brezpilotnik sicer ni letel nad naseljenimi območji in ni predstavljal neposredne grožnje za prebivalce, je še sporočilo romunsko obrambno ministrstvo.

Švedska: To je nesprejemljivo

Švedska zunanja ministrica Maria Malmer Senergard je na omrežju X zapisala, da je kršitev zračnega prostora "še ena nesprejemljiva kršitev zračnega prostora Nata". "Švedska je kot zaveznica Nata in država članica EU v celoti solidarna z Romunijo. Vedno smo pripravljeni še naprej prispevati k odvračanju in obrambi zavezništva."

Poljska, kamor so v noči na sredo vstopili ruski droni ter sprožili odmeven odziv poljskih in zavezniških sil, je medtem v luči ruskega napada v bližini ukrajinsko-poljske meje v sodelovanju s zaveznicami iz Nata aktivirala svoje letalstvo, je na omrežju X sporočilo poveljstvo poljske vojske. Ob tem so oblasti tudi zaprle letališče v Lublinu na vzhodu države.

Preberi še 'To so agresivna in nevarna dejanja', 'Branili bomo vsak pedenj ozemlja Nata'

NATO pa je v petek napovedal načrte za okrepitev obrambe vzhodnega boka Evrope.

Preberi še Nato bo okrepil prisotnost na vzhodnem krilu
ruski dron vdor zračni prostor romunija nato
Naslednji članek

Preobremenjeni piloti: med letom zadremajo zaradi utrujenosti

SORODNI ČLANKI

'To so agresivna in nevarna dejanja', 'Branili bomo vsak pedenj ozemlja Nata'

Nato bo okrepil prisotnost na vzhodnem krilu

Poljska omejuje zračni promet na vzhodu, Nemci in Francozi prihajajo na pomoč

Grošelj: Rusija želi eskalirati zadeve

Poljska delila posnetke sestreljenih dronov, Rusija: Širijo laži in mite

  • SESALNIK LISTJA
  • ŽAGA
  • PEČ ZA PICO
  • REGAL
  • PANELI
  • BAZEN
  • KOPALNIŠKO POHIŠTVO
  • RADIATOR
  • RAZVLAŽILNIK
  • PEČ
  • VIJAČNIK
  • BAGER
  • ZBIRALEC LISTOV
KOMENTARJI (11)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Bolfenk2
14. 09. 2025 08.44
Ne vem kako Nato ne razume ruskega sporočila. Za enkrat na zelo nežen način Rusi z občasnimi vdori neoboroženih dronov sporočajo Natu, naj neha bombardirati rusko ozemlje. Že 3 leta Nato iz Ukraine z raketami in droni napada v Rusijo rafinerije, tovarne in tudi civiliste. Rusom je tega Nato terorja počasi dovolj in jasno sporočajo, da znajo tudi oni udariti po Nato državah in da imajo več raket in boljše rakete od Nata. Ti vojni hujskači Macron, Merz, Von der Lajna, Kaja Kallas... bi očitno res radi Evropo spremenili v ruševine. Kot da ni že dovolj uničeno gospodarstvo zaradi sankcij. Edini ki so v EU proti vojni so tako imenovana skrajna desnica. Če jo v vseh EU državah spravimo na oblast, se morda še lahko izognemo vojni. Ampak časa več ni veliko.
ODGOVORI
0 0
Infiltrator
14. 09. 2025 08.44
+1
Jaz se nič ne čudim ,da je ruski dron priletel ,saj Evropa vseskozi v Ukrajino posilja vsa sredstva v Ukrajino vključno z orožjem, tko da kdo je tukaj prehlajen?!
ODGOVORI
1 0
vax-o-mat
14. 09. 2025 08.44
+1
Prepisano iz Ameriskih medijskih trobil.... Blackrock si na vsak nacin želi vojno
ODGOVORI
1 0
96bimBo
14. 09. 2025 08.43
+1
Ukrajinci napadajo rusko ozemlje.
ODGOVORI
1 0
G. Papež
14. 09. 2025 08.43
Kitajska roba.
ODGOVORI
0 0
Emtisunce
14. 09. 2025 08.43
V EU in ZDA je huda gospodarska kriza. Obe sta zadolženi do vratu do česar je pripeljalo več letno tiskanje miljard in miljard novega denarja. Zato bo politiki EU in ZDA na vsak način hoteli povzročiti 3 svetovno vojno, da odnesejo svoje riti na toplo in dosežejo destrukcijo evrope in zmanjšanje raje za 2/3.
ODGOVORI
0 0
Artechh
14. 09. 2025 08.41
-1
Lepo da dnevno poročate o nevarnosti iz Rusije. Kaj pa tist članek o "skrajneži" in sam 100 tisoč iz Anglije? Ni treba bit strokovnjak da iz posnetkov iz zraka ves da ni bilo sam 100 tisoč ljudi ampak milijon +. To je nevarnost ki je v že v Evropi nekaj časa.
ODGOVORI
1 2
Delavec_Slo
14. 09. 2025 08.41
+2
To ukrajici sami spuščajo c eu, da bi naredili paniko....
ODGOVORI
3 1
blekk
14. 09. 2025 08.39
+0
Zeleni podatki
ODGOVORI
1 1
Spijuniro Golubiro
14. 09. 2025 08.39
+1
Upam da tudi nas pride pogledat.
ODGOVORI
2 1
Mean Cat
14. 09. 2025 08.38
+2
zakaj bi Zeleni podajal porocila na X kje leti kaksen dron?
ODGOVORI
3 1
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256