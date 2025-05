Ruski dron zadel avtobus, devet mrtvih

Rusija sicer nadaljuje z napadi v več ukrajinskih regijah. Napad na avtobus pa se je zgodil le nekaj ur po zaključku pogovorov v Istanbulu. V izjavi za javnost je ukrajinska polcija sporočila, da je Rusija znova zadela civilni objekt, "brez spoštovanja do mednarodnih prava in humanosti". Vodja regije Sumi Oleh Hrihorov je dejal, da je ruski dron Lancet avtobus zadel ob 18.17 uri. Napad je označil za "nečloveški".

Ruska stran podrobnosti napada in ukrajinskih obtožb ni komentirala, sporočili so le, da so zadeli "območje koncentracije ukrajinske vojske".

Obmejna regija Sumi je znova prizorišče kopenskih bojev in ruskih obstreljevanj, potem ko je iz tega območja avgusta lačni Ukrajina sprožila invazijo na ruski Kursk. Svoje položaje v ruski regiji so zadržali do začetka letošnjega leta, ko je ruski silam uspelo Ukrajince potisniti nazaj čez mejo. Ruska vojska je nato nadaljevala prodor v omenjeno ukrajinsko regijo, kjer nadzoruje nekaj obmejnih vasi.