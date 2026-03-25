Tujina

Ruski dron zadel elektrarno v Estoniji

Tallinn, 25. 03. 2026 09.42 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
N.L. STA
Elektrarna Auvere v Estoniji

Brezpilotni letalnik, izstreljen iz Rusije, je zadel dimnik elektrarne v Estoniji, je sporočila estonska notranja varnostna služba (ISS). V incidentu ni bil nihče poškodovan, prav tako ni bilo poškodovano elektroenergetsko omrežje.

Elektrarna Auvere v Estoniji tik ob meji z Rusijo
FOTO: Google Maps

"Brezpilotni letalnik je zadel dimnik elektrarne Auvere. V incidentu ni bil nihče poškodovan," je v izjavi sporočila ISS in dodala, da je brezpilotni letalnik "vstopil v estonski zračni prostor iz ruskega zračnega prostora".

Elektrarna Auvere, ki jo upravlja skupina Enefit Power, se nahaja na severovzhodu Estonije, blizu mesta Narva ob meji z Rusijo.

Elektrarna Auvere v Estoniji
FOTO: Shutterstock

Estonske oblasti so ob tem navedle, da je Ukrajina ponoči izvedla napade na rusko pristanišče Ust-Luga v Finskem zalivu, ki meji na estonsko obalo. Kot poroča estonski spletni portal ERR, medtem naftni objekti v ruskem pristanišču Primorsk, ki leži na drugi strani Finskega zaliva, gorijo že več kot dva dni.

Latvijske oblasti so medtem sporočile, da je v torek zvečer dron vstopil tudi v latvijski zračni prostor, poroča estonski spletni portal ERR.

IEA pripravljena na dodatno sprostitev naftnih rezerv

Poraz republikancev na 'Trumpovem dvorišču'

bibaleze
Portal
Zgodba rejnice, ki je odprla dom 17 otrokom: nekateri jo kličejo mami
Tega o dojenčkih, rojenih spomladi, niste vedeli
Tega o dojenčkih, rojenih spomladi, niste vedeli
Ime, ki ga je za svojo hčerko izbral znan hrvaški pevec
Ime, ki ga je za svojo hčerko izbral znan hrvaški pevec
Mama šestih otrok: največja sreča je v teh majhnih trenutkih
Mama šestih otrok: največja sreča je v teh majhnih trenutkih
zadovoljna
Portal
Brez zadržkov jo je poljubil kar pred vsemi
Dnevni horoskop: Ovni bodo ranljivi, device čaka olajšanje
Dnevni horoskop: Ovni bodo ranljivi, device čaka olajšanje
Materinski dan 2026: Kako letos praznovati na poseben način?
Materinski dan 2026: Kako letos praznovati na poseben način?
Ta vzorec bomo letos videli na vsakem koraku
Ta vzorec bomo letos videli na vsakem koraku
vizita
Portal
Michael Douglas razkril prvi znak raka grla: pogost simptom, ki ga mnogi spregledajo
Največja napaka, ki jo naredimo med prazniki (in povzroči zaprtje)
Največja napaka, ki jo naredimo med prazniki (in povzroči zaprtje)
Kaj se zgodi z mlekom, ko ga predelajo
Kaj se zgodi z mlekom, ko ga predelajo
Zakaj je beli sloj na pomaranči pomembnejši, kot si mislite
Zakaj je beli sloj na pomaranči pomembnejši, kot si mislite
cekin
Portal
Račun za elektriko nižji za 60 odstotkov in več? Tako vam bo uspelo
Kdo nudi finančne spodbude za preselitev?
Kdo nudi finančne spodbude za preselitev?
Zaradi preveč pikantne omake zahteval 92.000 evrov!
Zaradi preveč pikantne omake zahteval 92.000 evrov!
ZZZS določil sedem režimov gibanja med bolniško odsotnostjo
ZZZS določil sedem režimov gibanja med bolniško odsotnostjo
moskisvet
Portal
Z vročimi fotografijami dviguje temperaturo
Največja past preživetja, o kateri nihče ne govori
Največja past preživetja, o kateri nihče ne govori
6 razlogov, zaradi katerih moški začnejo pridobivati kilograme
6 razlogov, zaradi katerih moški začnejo pridobivati kilograme
Umrl Leonid Radvinsky, vizionar platforme OnlyFans
Umrl Leonid Radvinsky, vizionar platforme OnlyFans
dominvrt
Portal
Zaščita vrta pred polži golači: Sadite čebulnice in rešite pridelek
Kmetje, pozor: nepravilno kurjenje pomeni visoke globe
Kmetje, pozor: nepravilno kurjenje pomeni visoke globe
Sedem ukradenih psov pobegnilo iz tovornjaka in prehodilo 17 km do doma
Sedem ukradenih psov pobegnilo iz tovornjaka in prehodilo 17 km do doma
Kupila hišo, v kateri je živelo kar 43 mačk
Kupila hišo, v kateri je živelo kar 43 mačk
okusno
Portal
Sladica, ki jo pripravite v 10 minutah (brez pečice)
Pogosta napaka, zaradi katere jajca med kuhanjem počijo
Pogosta napaka, zaradi katere jajca med kuhanjem počijo
Natalija Bratkovič po tej jedi: 'Nikoli več!'
Natalija Bratkovič po tej jedi: 'Nikoli več!'
Enostavno kosilo za hujšanje in dobro počutje
Enostavno kosilo za hujšanje in dobro počutje
voyo
Portal
Kmetija
Priscilla
Priscilla
Spor v družini Beckham
Spor v družini Beckham
Parazit
Parazit
