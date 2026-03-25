Ruski dron zadel elektrarno v Estoniji

Elektrarna Auvere v Estoniji tik ob meji z Rusijo

"Brezpilotni letalnik je zadel dimnik elektrarne Auvere. V incidentu ni bil nihče poškodovan," je v izjavi sporočila ISS in dodala, da je brezpilotni letalnik "vstopil v estonski zračni prostor iz ruskega zračnega prostora".

Elektrarna Auvere, ki jo upravlja skupina Enefit Power, se nahaja na severovzhodu Estonije, blizu mesta Narva ob meji z Rusijo.