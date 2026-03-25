Ruski dron zadel elektrarno v Estoniji

"Brezpilotni letalnik je zadel dimnik elektrarne Auvere. V incidentu ni bil nihče poškodovan," je v izjavi sporočila ISS in dodala, da je brezpilotni letalnik "vstopil v estonski zračni prostor iz ruskega zračnega prostora".
Elektrarna Auvere, ki jo upravlja skupina Enefit Power, se nahaja na severovzhodu Estonije, blizu mesta Narva ob meji z Rusijo.
Estonske oblasti so ob tem navedle, da je Ukrajina ponoči izvedla napade na rusko pristanišče Ust-Luga v Finskem zalivu, ki meji na estonsko obalo. Kot poroča estonski spletni portal ERR, medtem naftni objekti v ruskem pristanišču Primorsk, ki leži na drugi strani Finskega zaliva, gorijo že več kot dva dni.
Latvijske oblasti so medtem sporočile, da je v torek zvečer dron vstopil tudi v latvijski zračni prostor, poroča estonski spletni portal ERR.