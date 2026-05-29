Tujina

Ruski dron zadel stanovanjski blok v Romuniji, dva ranjena

Bukarešta, 29. 05. 2026 06.40

K.H.
Ruski dron zadel blok v Romuniji

Romunske oblasti so sporočile, da je med ruskim nočnim napadom na sosednjo Ukrajino na streho desetnadstropnega bloka v jugovzhodnem mestu Galati, strmoglavil brezpilotni letalnik. To je povzročilo eksplozijo in požar, v katerem sta bili ranjeni dve osebi.

Romunski reševalci so sporočili, da je v stanovanju v 10. nadstropju izbruhnil požar, potem ko je dron zadel streho stavbe in eksplodiral. Eksplodiral naj bi celoten eksplozivni tovor drona. Gasilci so požar že pogasili.

Evakuiranih je bilo 70 ljudi. Državna tiskovna agencija Agerpres je poročala, da so žensko in njenega otroka odpeljali v bolnišnico z lažjimi poškodbami, drugi dve osebi pa so zaradi paničnih napadov oskrbeli na kraju dogodka.

Namestnik notranjega ministra Raed Arafat je za Digi24 povedal, da je dron zadel dve stopnišči stavbe, razbitine pa so poškodovale pet avtomobilov.

Pred tem, v četrtek pozno zvečer, je državna TVR poročala, da so v ločenem incidentu v bližini Basestija v okrožju Maramures na severozahodu Romunije našli dron brez eksplozivnega naboja. Območje so zavarovali.

Dron je imel po navedbah TVR razpon kril približno tri metre, oblasti pa preiskujejo izvor drona in kako se je znašel na tem območju.

Lokalne oblasti na jugu Ukrajine so medtem sporočile, da je bilo pristanišče Izmail v Odeski regiji v zgodnjih jutranjih urah tarča več brezpilotnih letalnikov. V Izmailu je največje ukrajinsko pristanišče na reki Donavi in je pogosto tarča ruskih napadov. 

Romunija, ki je članica tako Nata kot Evropske unije, si deli 650-kilometrsko kopensko mejo z Ukrajino. Po navedbah romunskega obrambnega ministrstva so ruski droni 28-krat kršili romunski zračni prostor odkar je Moskva začela napadati pristanišča na drugi strani meje. 

Petkov incident je sicer prvi primer, da je dron zadel gosto poseljeno območje v Romuniji in povzročil poškodbe. Dogodek bo prav gotovo povečal napetosti na vzhodnem krilu Nata v času, ko so ukrajinske zaveznice zaskrbljene zaradi možnosti širjenja vojne čez njene meje.

Ministrstvo za obrambo je v petek sporočilo, da je za spremljanje drona poslalo dva lovca F-16 in vojaški helikopter, pri čemer so piloti pooblaščeni za sestrelitev vseh brezpilotnih letal, poroča Reuters. Prebivalce obmejnih okrožij Braila, Galati in Tulcea so opozorili, naj se odpravijo v zaklonišča. Romunska zakonodaja dovoljuje sestrelitev brezpilotnih letal v mirnem času, če so ogrožena življenja ali premoženje, vendar tega še ni storilo.

Zunanje ministrstvo je obsodilo incident, ki "predstavlja resno in neodgovorno zaostrovanje razmer s strani Rusije". Dodali so, da je Bukarešta obvestila generalnega sekretarja Nata in "zahtevala ukrepe za pospešitev prenosa zmogljivosti za obrambo pred droni v Romunijo".

Podoben incident so v Galatiju zabeležili že aprila, ko je med ruskimi napadi na ukrajinsko pristanišče Reni dron zašel na drugo stran meje in strmoglavil nad romunskim mestom. Pri tem je bil poškodovan električni drog in prizidek hiše. Lokalne oblasti so nato neeksplodirani tovor drona detonirale na oddaljeni lokaciji.

Ob rednih medsebojnih napadih z droni se je sicer že večkrat zgodilo, da so ruski ali ukrajinski droni kršili tudi zračni prostor drugih držav članic Nata.

