Ruski dron zadel stanovanjski blok v Romuniji, dva ranjena

Romunski reševalci so sporočili, da je v stanovanju v 10. nadstropju izbruhnil požar, potem ko je dron zadel streho stavbe in eksplodiral. Eksplodiral naj bi celoten eksplozivni tovor drona. Gasilci so požar že pogasili. Evakuiranih je bilo 70 ljudi. Državna tiskovna agencija Agerpres je poročala, da so žensko in njenega otroka odpeljali v bolnišnico z lažjimi poškodbami, drugi dve osebi pa so zaradi paničnih napadov oskrbeli na kraju dogodka.

Namestnik notranjega ministra Raed Arafat je za Digi24 povedal, da je dron zadel dve stopnišči stavbe, razbitine pa so poškodovale pet avtomobilov.

Pred tem, v četrtek pozno zvečer, je državna TVR poročala, da so v ločenem incidentu v bližini Basestija v okrožju Maramures na severozahodu Romunije našli dron brez eksplozivnega naboja. Območje so zavarovali. Dron je imel po navedbah TVR razpon kril približno tri metre, oblasti pa preiskujejo izvor drona in kako se je znašel na tem območju. Lokalne oblasti na jugu Ukrajine so medtem sporočile, da je bilo pristanišče Izmail v Odeski regiji v zgodnjih jutranjih urah tarča več brezpilotnih letalnikov. V Izmailu je največje ukrajinsko pristanišče na reki Donavi in je pogosto tarča ruskih napadov. Romunija, ki je članica tako Nata kot Evropske unije, si deli 650-kilometrsko kopensko mejo z Ukrajino. Po navedbah romunskega obrambnega ministrstva so ruski droni 28-krat kršili romunski zračni prostor odkar je Moskva začela napadati pristanišča na drugi strani meje.