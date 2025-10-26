Ruski dron zadel vrtec, ukrajinski junaki rešili 48 otrok

Fotografija generala Oleksandra Volobujeva, ki iz gorečega vrtca v Harkivu v naročju nosi deklico z rožnatimi čevlji, je postala simbol poguma in človečnosti sredi ruskih napadov na Ukrajino. Posnetek dramatičnega reševanja otrok izpod ruševin je v nekaj urah obkrožil svet in razgalil strašno resničnost vsakodnevnega življenja v državi, ki že tretje leto vztraja pod težo invazije.

Viralna fotografija je bila posneta po ruskem napadu z brezpilotnim letalnikom na vrtec v vzhodnem mestu Harkiv. V stavbi, ki jo je neposredno zadel dron tipa Shahed, je bilo v zaklonišču ujetih 48 otrok. "Ko smo prejeli klic, da je bil napaden vrtec, smo vedeli, da moramo ukrepati takoj," je za BBC povedal Oleksander Volobujev. Do konca dneva je postal tako rekoč nacionalni junak, utelešenje človečnosti v času, ko ruski napadi vse pogosteje ciljajo civilno infrastrukturo. Fotografija njegovega reševanja ni ganila le Ukrajincev, temveč tudi svet spomnila na ceno, ki jo v vojni plačujejo najmlajši.

Vrtec Honey Academy v harkivskem okrožju je bil zgrajen iz opeke in naj bi bil varen. A proti dronom, ki s sabo nosijo 50 kilogramov eksploziva, takšne zgradbe nimajo veliko možnosti. Kljub opozorilom o zračnem napadu so se otroci komaj uspeli skriti v klet, preden je eksplozija uničila streho in zanetila požar. Med prvimi reševalci je bil tudi tiskovni predstavnik civilne zaščite Fedir Uhnenko. "Ko sem prišel do otrok, so bile v njihovih očeh groza in tišina," je dejal. Sam je izpod ruševin rešil dečka, ki se ga je, kot pravi, oklepal z vso močjo. "Rekel sem mu: drži se me kolikor moreš. In on se me je res," je dodal Uhnenko. Na srečo so se otroci ob zvoku sirene, ki je opozarjala na zračni napad, pravočasno zatekli v šolsko zaklonišče. Toda nevarnost s tem še ni minila, ogenj je divjal, streha se je porušila, stavbo pa sta preplavila dim in prah. Kljub tveganju so reševalci, skupaj s prostovoljci, pogumno priskočili na pomoč in drug za drugim prinašali otroke na varno, piše BBC.

