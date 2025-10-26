Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Ruski dron zadel vrtec, ukrajinski junaki rešili 48 otrok

Harkiv, 26. 10. 2025 20.43 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
L.M.
Komentarji
0

Fotografija generala Oleksandra Volobujeva, ki iz gorečega vrtca v Harkivu v naročju nosi deklico z rožnatimi čevlji, je postala simbol poguma in človečnosti sredi ruskih napadov na Ukrajino. Posnetek dramatičnega reševanja otrok izpod ruševin je v nekaj urah obkrožil svet in razgalil strašno resničnost vsakodnevnega življenja v državi, ki že tretje leto vztraja pod težo invazije.

Viralna fotografija je bila posneta po ruskem napadu z brezpilotnim letalnikom na vrtec v vzhodnem mestu Harkiv. V stavbi, ki jo je neposredno zadel dron tipa Shahed, je bilo v zaklonišču ujetih 48 otrok.

"Ko smo prejeli klic, da je bil napaden vrtec, smo vedeli, da moramo ukrepati takoj," je za BBC povedal Oleksander Volobujev.

Do konca dneva je postal tako rekoč nacionalni junak, utelešenje človečnosti v času, ko ruski napadi vse pogosteje ciljajo civilno infrastrukturo. Fotografija njegovega reševanja ni ganila le Ukrajincev, temveč tudi svet spomnila na ceno, ki jo v vojni plačujejo najmlajši.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Vrtec Honey Academy v harkivskem okrožju je bil zgrajen iz opeke in naj bi bil varen. A proti dronom, ki s sabo nosijo 50 kilogramov eksploziva, takšne zgradbe nimajo veliko možnosti. Kljub opozorilom o zračnem napadu so se otroci komaj uspeli skriti v klet, preden je eksplozija uničila streho in zanetila požar.

Med prvimi reševalci je bil tudi tiskovni predstavnik civilne zaščite Fedir Uhnenko. "Ko sem prišel do otrok, so bile v njihovih očeh groza in tišina," je dejal. Sam je izpod ruševin rešil dečka, ki se ga je, kot pravi, oklepal z vso močjo.

"Rekel sem mu: drži se me kolikor moreš. In on se me je res," je dodal Uhnenko.

Na srečo so se otroci ob zvoku sirene, ki je opozarjala na zračni napad, pravočasno zatekli v šolsko zaklonišče. Toda nevarnost s tem še ni minila, ogenj je divjal, streha se je porušila, stavbo pa sta preplavila dim in prah. Kljub tveganju so reševalci, skupaj s prostovoljci, pogumno priskočili na pomoč in drug za drugim prinašali otroke na varno, piše BBC.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Vseh 48 otrok so uspeli rešiti in jih prepeljati na zbirno mesto za nujne primere, le nekaj sto metrov stran od vrtca.

Ena odrasla oseba, zaposlena v bližini, je v napadu umrla, devet ljudi pa je bilo ranjenih, med njimi dve huje, ena z opeklinami in druga z izgubo noge.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je napad označil za "dejanje brez kakršnegakoli opravičila." "Ni mogoče najti razloga za napad na vrtec," je dejal. "Rusija postaja vse bolj predrzna."

Za Volobujeva in njegove sodelavce pa se kljub grozotam nič ni spremenilo: njihova odločnost ostaja neomajna. "Od začetka imam samo en občutek, da moramo iti skozi vse to in zmagati," je povedal general.

Na BBC-jevo vprašanje, kakšno prihodnost si želi za teh 48 otrok, ki jih je pomagal rešiti, je odgovoril: "Srečno otroštvo, mir, življenje brez strahu. Ne samo za naše otroke, ampak za vse otroke sveta."

Ukrajina Rusija napad vrtec
Naslednji članek

Kosovski parlament zavrnil četrto Kurtijevo vlado

SORODNI ČLANKI

V napadu ruskih dronov v Kijevu trije mrtvi, ranjeni tudi otroci

Strateška vas Torske znova v ukrajinskih rokah, ubili 100 ruskih vojakov

EU prepoveduje uvoz ruskega plina LNG, omejuje gibanje ruskih diplomatov

V ruskih napadih umrla novinarka in snemalec, dron zadel njuno vozilo

Pokrovsk pred padcem

Trump noče 'zapravljenega srečanja' s Putinom, Madžarska nadaljuje priprave

Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1306