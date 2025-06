Ruski droni in rakete v Kijevu vzeli štiri življenja

Kot je sporočil župan Kijeva Vitalij Kličko, so po napadu potrdili štiri smrtne žrtve, najmanj 20 je bilo ranjenih. Na več lokacijah v mestu se nadaljujeta iskanje in reševanje, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP zapisal na Telegramu.

V več stavbah naj bi po poročanju lokalnih medijev izbruhnili požari, prišlo je tudi do začasnih izpadov oskrbe z električno energijo. Na širšem območju Kijeva so bili poškodovani železniški tiri, zaradi česar v prometu vlakov prihaja do daljših zamud.

Kijev je od začetka ruske agresije nad Ukrajino redno tarča ruskih napadov, nazadnje je Rusija z droni in raketami ukrajinsko prestolnico napadla 25. maja, ko je bilo v mestu ranjenih 16 ljudi.