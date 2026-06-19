Ruski droni naj bi napadli trgovski ladji v Črnem morju

Podpredsednik ukrajinske vlade Oleksij Kuleba in uprava pristanišča sta sporočila, da je šlo za napad na ladjo pod zastavo Paname in na ladjo, ki je plula pod zastavo Saint Kittsa in Nevisa, poroča nemška tiskovna agencija dpa.
Ukrajina se že več kot dve leti brani pred obsežno rusko invazijo. Kljub stalnim ruskim napadom na pristaniško infrastrukturo je bilo po navedbah ukrajinskih oblasti od začetka leta v ukrajinskih pristaniščih pretovorjenih že 40 milijonov ton blaga.
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