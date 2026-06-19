Ruski droni naj bi napadli trgovski ladji v Črnem morju

Po informacijah ukrajinskih oblasti je ruska vojska z droni v Črnem morju napadla dve civilni trgovski ladji. V napadu na eno ladjo naj bi bil ubit član posadke, dva druga pomorščaka pa sta bila poškodovana, eden od njiju huje. Na drugi tovorni ladji pa naj bi bili lažje poškodovani trije člani posadke.