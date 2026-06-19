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Ruski droni naj bi napadli trgovski ladji v Črnem morju

Kijev, 19. 06. 2026 15.50 pred 37 minutami 1 min branja 1

Avtor:
N.V.
Trgovska ladja v Črnem morju

Po informacijah ukrajinskih oblasti je ruska vojska z droni v Črnem morju napadla dve civilni trgovski ladji. V napadu na eno ladjo naj bi bil ubit član posadke, dva druga pomorščaka pa sta bila poškodovana, eden od njiju huje. Na drugi tovorni ladji pa naj bi bili lažje poškodovani trije člani posadke.

Podpredsednik ukrajinske vlade Oleksij Kuleba in uprava pristanišča sta sporočila, da je šlo za napad na ladjo pod zastavo Paname in na ladjo, ki je plula pod zastavo Saint Kittsa in Nevisa, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

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Ukrajina se že več kot dve leti brani pred obsežno rusko invazijo. Kljub stalnim ruskim napadom na pristaniško infrastrukturo je bilo po navedbah ukrajinskih oblasti od začetka leta v ukrajinskih pristaniščih pretovorjenih že 40 milijonov ton blaga.

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KOMENTARJI1

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Hani Vajk
19. 06. 2026 16.24
"Ukrajina se že več kot dve leti brani.." Ali je ta članek star 3 leta, ali je novinar malo pospal.
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