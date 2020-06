Oče Sergej Romanov, ki zanika koronavirus, zavzel ruski samostan

Samostan, ki se nahaja zunaj ruskega mesta Jekaterinburg, je konzervativni duhovnik Sergej Romanov zavzel v torek, naslednji dan je samostan obiskala policija, a aretirali niso nikogar. So pa s posestva odšle nune in mati prednica Varvara, ki ga vodi že od leta 2005.

Kontroverznemu duhovniku so sicer aprila prepovedali pridigati, maja pa so mu odvzeli pravico do nošenja križa, saj je vernike spodbujal, naj ne upoštevajo navodil zdravstvenih oblasti za zajezitev širjenja koronavirusa. Ruske oblasti so sicer 13. aprila prepovedale opravljenje cerkvenih obredov zaradi pandemije, v tem mesecu pa so prepoved odpravile, poroča BBC.

Oče Sergej pa vseskozi zanika obstoj novega virusa, ki je zaustavil življenje po svetu – izbruh je označil za "psevdopandemijo", cerkvene voditelje, ki so v času pandemije zaprli vrata cerkev, pa je obtožil da "sodelujejo z znanilci antikrista".