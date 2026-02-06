V Moskvi ustrelili visokega ruskega generala

V Moskvi je napadalec večkrat ustrelil in ranil enega najvišjih predstavnikov ruske vojske. Po do zdaj razpoložljivih informacijah je bil v stanovanjskem objektu na severozahodnem obrobju prestolnice večkrat ustreljen generalpodpolkovnik Vladimir Aleksejev, ki so ga nemudoma prepeljali v eno moskovskih bolnišnic. Kot poroča BBC, podrobnosti o njegovem zdravstvenem stanju za zdaj niso znane.

Preiskovalci so potrdili, da so uvedli kazenski postopek zaradi poskusa umora. Identiteta napadalca ali morebitnih naročnikov dejanja za zdaj ostaja neznana.

Aleksejev velja za drugo najpomembnejšo osebo v ruski vojaški obveščevalni službi GRU. Od leta 2011 je namreč prvi namestnik vodje GRU.

General je širši mednarodni javnosti znan tudi zaradi sankcij Evropske unije, ki so mu jih naložili po obtožbah, da je bila GRU vpletena v zastrupitev z živčnim strupom v britanskem Salisburyju leta 2018, navaja BBC.