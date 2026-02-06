Naslovnica
Tujina

V Moskvi ustrelili visokega ruskega generala

Moskva, 06. 02. 2026 09.05 pred 36 minutami 2 min branja 22

Avtor:
L.M.
Vladimir Aleksejev

V Moskvi je neznani napadalec večkrat ustrelil enega najvišjih ruskih generalov. Osumljenec je po dejanju pobegnil s kraja dogodka.

V Moskvi je napadalec večkrat ustrelil in ranil enega najvišjih predstavnikov ruske vojske. Po do zdaj razpoložljivih informacijah je bil v stanovanjskem objektu na severozahodnem obrobju prestolnice večkrat ustreljen generalpodpolkovnik Vladimir Aleksejev, ki so ga nemudoma prepeljali v eno moskovskih bolnišnic. Kot poroča BBC, podrobnosti o njegovem zdravstvenem stanju za zdaj niso znane.

Preiskovalci so potrdili, da so uvedli kazenski postopek zaradi poskusa umora. Identiteta napadalca ali morebitnih naročnikov dejanja za zdaj ostaja neznana.

Aleksejev velja za drugo najpomembnejšo osebo v ruski vojaški obveščevalni službi GRU. Od leta 2011 je namreč prvi namestnik vodje GRU.

General je širši mednarodni javnosti znan tudi zaradi sankcij Evropske unije, ki so mu jih naložili po obtožbah, da je bila GRU vpletena v zastrupitev z živčnim strupom v britanskem Salisburyju leta 2018, navaja BBC.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Aleksejev je imel pomembno vlogo tudi med vojno v Ukrajini. Leta 2022 je sodeloval v pogovorih z ukrajinsko stranjo v času obleganja Mariupola, kasneje pa so mu zaupali še pogajanja z vodjo plačanske skupine Wagner, Jevgenijem Prigožinom, med njegovim kratkotrajnim in nasilnim uporom proti ruskemu vojaškemu vrhu junija 2023.

Včeraj so se zaključila dvodnevna pogajanja med Rusijo, Ukrajino in ZDA v Abu Dabiju, kjer je rusko stran zastopal vodja vojaške obveščevalne službe, admiral Igor Kostjukov, dodaja AP.

Moskva za vrsto napadov, v katerih so bili ubiti visoki ruski vojaški častniki, obtožuje Ukrajino. Januarja so na zaporno kazen obsodili državljana Uzbekistana zaradi umora generala Igorja Kirilova, ki je je vodil enote za jedrsko, biološko in kemično zaščito ruskih oboroženih sil in leta 2024 umrl v eksploziji pred stanovanjskim blokom v Moskvi. Ukrajinska varnostna služba SBU je takrat potrdila, da stoji za napadom.

Moskva streljanje napadalec Vladimir Aleksejev beg

