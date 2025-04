Ruski hekerji diplomatom pošiljali lažna vabila na pokušino vina

Hekerska skupina Cozy Bear, ki so jo v preteklosti povezovali z ruskimi obveščevalnimi službami, je poskušala evropske diplomate premamiti z vabili na pokušino vina, poroča Politico. Pri tem se sklicuje na v torek objavljeno poročilo podjetja za kibernetsko varnost Check Point.

Hekerji so vabila pošiljali v imenu ministrstva za zunanje zadeve ene od večjih evropskih držav, so ugotovili, niso pa razkrili, za katero državo gre. Elektronska sporočila z naslovi, kot sta "Dogodek z degustacijo vina" in "Diplomatska večerja", so romala na naslove zunanjih ministrstev, pa tudi na veleposlaništva tretjih držav po Evropi.

Kdor bi priponko odprl, bi nevede na računalnik naložil zlonamerno programsko opremo. Ali se je to tudi zares zgodilo in so torej hekerji bili uspešni, pa Check Point, ki njihovo početje spremlja že od januarja, ni ugotovil.

Cozy Bear je ena najbolj znanih ruskih hekerskih skupin. Med drugim naj bi bila za vdorom v demokratski nacionalni odbor v času pred predsedniškimi volitvami v ZDA leta 2016.

Znana je tudi pod imeni APT29 in Midnight Blizzard, zahodne službe pa so jo že pred časom povezale z rusko zunanjo obveščevalno službo SVR.