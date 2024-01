Ruski hekerji vdrli v Microsoft in ukradli več podatkov vodilnih

Povedali so, da je preiskava pokazala, da so hekerji napadli Microsoft, da bi izvedeli, kaj tehnološki velikan ve o njihovih operacijah. Hekerji naj bi novembra 2023 uporabili "napad z razprševanjem gesel", da bi vdrli v Microsoftovo platformo. To tehniko uporabljajo za infiltracijo v sisteme podjetja z uporabo istega ogroženega gesla za več povezanih računov, poroča Voice of America .

Ruska skupina je lahko dostopala do "zelo majhnega odstotka" Microsoftovih korporativnih e-poštnih računov, vključno z elektronskimi predali vodstvenega kadra, so sporočili iz podjetja. Microsoftova ekipa za raziskovanje groženj redno preiskuje hekerske skupine, kot je ruska "Midnight Blizzard", za katero sumijo, da je odgovorna za napad.

Microsoft je še sporočil, da je prekinil zlonamerno dejavnost ter skupini blokiral dostop do svojih sistemov. "Ta napad dokazuje obstoj stalnega tveganja, ki ga za vse organizacije predstavljajo akterji nacionalnih držav, kot je Midnight Blizzard." Opozorili so, da napad ni bil posledica posebne ranljivosti njihovih izdelkov in storitev. "Do danes ni dokazov, da so akterji imel kakršen koli dostop do uporabniških okolij, proizvodnih sistemov, izvorne kode ali sistemov umetne inteligence."

Midnight Blizzard je znan tudi kot APT29, Nobelium ali Cozy Bear in je po trditvah ameriških uradnikov povezan z rusko zunanjo obveščevalno službo SVR (Služba vnešenej razvedki). Skupina je najbolj znana po svojih vdorih v Demokratični nacionalni odbor v času volitev ZDA leta 2016.

Podjetje Microsoft se je lani znašlo pod plazom kritik zaradi svojih varnostnih praks, po tem, ko so kitajski hekerji ukradli e-pošto, ki je pripadala visokim uradnikom zunanjega ministrstva ZDA.

V Italiji obsodili nekdanjega mornariškega častnika zaradi vohunjenja za Rusijo

V petek je sodišče v Rimu nekdanjega kapitana fregate Walterja Biotija spoznalo za krivega vohunjenja in podkupovanja ter ga obsodilo na 20 let zapora.

Marca 2021 so nekdanjega častnika italijanske mornarice ujeli pri predaji zaupnih dokumentov uradnikom ruskega veleposlaništva v nakupovalnem središču v Rimu. Za predajo podatkov Rusom naj bi prejel pet tisoč evrov, poročajo lokalni mediji. Tožilstvo je za vohuna zahtevalo 18 let zapora, vendar je bila kazen na koncu zvišana na 20 let zapora.

To je že druga kazen, ki jo je prejel Biot. Spomladi 2023 ga je vojaško sodišče v Rimu obsodilo na 30 let zapora. Zoper ta sklep je bila vložena pritožba.

V zvezi z omenjenim primerom je Italija leta 2021 izgnala dva uslužbenca ruskega veleposlaništva.