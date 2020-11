Ruski in severnokorejski hekerji naj bi izvedli več napadov na razvijalce cepiv

Iz Microsofta so sporočili, da naj bi spletni napadalci pod pokroviteljstvom Rusije in Severne Koreje izvedli več kibernetskih napadov na farmacevtska podjetja in raziskovalce, ki razvijajo cepivo proti covid-19. Tarča napadov naj bi bilo okrog 20 farmacevtskih in zdravstvenih ustanov. Microsoft je pozval svetovne voditelje, naj ukrepajo proti hekerskim skupinam.

Med žrtvami napada naj bi bila tudi Univerza v Vermontu in njen zdravstveni oddelki v Vermontu in New Yorku, medicinski center Sky Lakes v Michinganu in Wisconsinu ter St. Lawrence Health System v New Yorku, je poročal NBC News. Julija so napade zabeležili tudi v Veliki Britaniji. Preiskovalci naj bi pri tem odkrili, da za napadi stojijo ruski kibernetski napadalci.

Zahodne države že dlje časa Rusijo obtožujejo, da stoji za kibernetskimi napadi. FOTO: iStock

Britanski center za kibernetsko varnost (NCSC) je ugotovil, da gre za hekersko skupino ATP29 oz. Cozy Bear (Prijetni medved), ki naj bi bila orodje v rokah ruskih obveščevalnih služb in predhodno vpletena v krajo intelektualne lastnine iz Velike Britanije, ZDA in Kande, predvsem na področju covid raziskav. NCSC je sier pred meseci objavil poročilo o aktivnostih ruskih hekerskih skupin. Skupine delujejo tako, da poskušajo na vse načine trkati na "digitalna vrata" ter iščejo posamezne pomanjkljivosti v varovanju.Tako so pošiljali na tisoče sporočil, v katerih so verjetno dobili dostop do številnih sistemov, mnogi niso bili cilj vdora. A kljub temu bi lahko dobili digitalne identitete, ki bi jim omogočale dostope za bodoče varnostno-obveščevalne operacije.