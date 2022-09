Ruski in ukrajinski vojak nista več v objemu, freska prebarvana

Umetnik freske, ki je prikazovala ukrajinskega in ruskega vojaka v objemu, je svojo poslikavo odstranil. Zaradi vsebine slike je bil namreč tarča številnih kritik. Očitali so mu, da je njegovo delo "skrajno žaljivo do vseh Ukrajincev". Seaton je pri tem dejal, da s sliko ni želel nič slabega in da je šlo za ponesrečen prikaz. "Nisem si mislil, da bo moje delo tako slabo sprejeto," je povedal.

Umetniško delo z naslovom "Mir pred drobci" (Peace before pieces) je umetnik Peter Seaton, znan tudi kot CTO, naslikal v Melbournu. Slika prikazuje ruskega in ukrajinskega vojaka v objemu, zaradi česar je v javnosti sprožila val ogorčenja. Kritiki so mnenja, da freska ne "prikazuje mirne rešitve med državama," kot meni Seaton, ampak da gre prej za rusko propagando.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

"Očitno je fresko veliko ljudi dojelo kot žaljivo, ranljivo in morda tudi travmatično. In to niso rezultati, ki jih želim doseči s svojim delom," je dejal Seaton, ki se je po številnih negativnih odzivih za poslikavo opravičil in jo v noči iz nedelje na ponedeljek tudi prebarval. "Delal sem do 3. ure zjutraj in preslikal fresko. Ta me je stala med dva in tri tisoč evri, zanjo pa sem porabil deset dni. Če bi mislil, da bom z njo prizadel ljudi, je ne bi naslikal," je sporočil umetnik.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke