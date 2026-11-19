Po spletu je zaokrožil posnetek, na katerem ruski novinarji kremljskega kanala Rusija-1 čakajo na delegacijo pred vrsto avtomobilov pred prizoriščem konference v Shenzhenu. "Poglejte, ta jedrska aktovka je tik za nami," je dejal novinar in mornariškega častnika v uniformi vprašal, ali je kovček, ki ga ima v roki, jedrska aktovka, s katero lahko odredijo jedrski napad. "Da," je odgovoril častnik. Novinar ga je nato vprašal: "Prav ta?", častnik je znova potrdil, voditelj pa si je nato prišepnil: "Neverjetno".

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Ruskega predsednika so nato med prihodom na sestanek opazili prav z omenjenim kovčkom, ki sta ga nosila dva pomočnika. Ali je ruska stran na Kitajsko res prinesla jedrski kovček, ni mogoče potrditi, saj se Kremelj na navedbe ni odzval.

Putin na Kitajskem in njegov pomočnik z jedrskim kovčkom v ozadju FOTO: Profimedia

Kaj je jedrski kovček?

Aktovka je poimenovana po gori Čeget na Kavkazu in je nekakšna prenosna oprema, katere cilj je zagotoviti varno komunikacijo med predsednikom in vrhom vojske. Uporabljajo ga za pripravo in izdajo dovoljenj za jedrsko orožje. Kovček predsedniku Rusije omogoča tudi dostop do vojaških dokumentov med potovanjem, povezan pa je s posebnim komunikacijskim kodnim sistemom. Obstajajo trije taki kovčki, ostala dva sta pri obrambnem ministru in načelniku generalštaba. Za dejansko sprožitev orožja naj bi bili potrebni dve odobritvi. Kaj točno je v notranjosti Putinovega kovčka, ni znano. Leta 2019 je ruska vojaška televizija pokazala odprto ohišje kovčka, v katerem je bila številčna tipkovnica z belim gumbom "Zagon" in rdečim "Prekliči". Gre za starejšo verzijo, zato ni znano, ali je takšna tudi notranjost Putinovega kovčka, poroča Newsweek. Sistem je bil razvit v času Sovjetske zveze v 80. letih prejšnjega stoletja, ko je Mihail Gorbačov zasedel vrh komunistične partije.

icon-chevron-right 1 2 icon-chevron-right Putin je 1999 od Jelcina prevzel jedrski kovček Profimedia

Putin je 2012 od Medvedeva prevzel jedrski kovček Profimedia

