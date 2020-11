Ruski 'kralj klobas' v savni umorjen s samostrelom

Ruski oligarh Vladimir Marugov, poimenovan tudi "kralj klobas", je bil v ponedeljek zjutraj umorjen na svojem podeželskem posestvu, ki leži približno 40 kilometrov od Moskve.

Marugov in njegova partnerica sta bila v zunanji savni, ki je na posestvu, ko sta ju napadla dva zamaskirana moška. Partnerki je uspelo pobegniti skozi okno, do sosednje hiše, od koder je poklicala policijo.

Ko so na kraj dogodka prispeli policisti in forenzični strokovnjaki, so našli mrtvega Marugova v savni, ob njem pa je ležal samostrel, s katerim je bil umorjen, poroča Moscow Times. Napadalca naj bi od Marugova zahtevala denar.