Ruski letali kršili litovski zračni prostor

Vilnius, 23. 10. 2025 20.18 | Posodobljeno pred 1 uro

A.K. , STA
Dve ruski vojaški letali sta kršili zračni prostor Litve, je sporočil litovski predsednik Gitanas Nauseda. Kršitev zračnega prostora je označil za kršitev mednarodnega prava in ozemeljske celovitosti Litve.

"Danes zvečer so ruska vojaška letala kršila litovski zračni prostor. To je očitna kršitev mednarodnega prava in ozemeljske celovitosti Litve," je predsednik zapisal na omrežju X. Dodal je, da kršitev zračnega prostora ponovno potrjuje pomen krepitve pripravljenosti evropske zračne obrambe.

Fotografija je simbolična.
Fotografija je simbolična. FOTO: Profimedia

Ob tem je dejal, da bo zunanje ministrstvo zaradi nepremišljenega in nevarnega ravnanja na pogovor poklicalo predstavnike ruskega veleposlaništva. 

Litovska vojska je sporočila, da so zračne sile okoli 18. ure zaznale kršitev državne meje v bližini mesta Kybarati. Zračni prostor sta kršili rusko bojno letalo SU-30 in letalo za oskrbo z gorivom IL-78.

Letali sta leteli približno 700 metrov v litovskem ozemlju in tam ostali približno 18 sekund. V odgovor sta se aktivirali dve letali španske vojske Eurofighter, je še sporočila vojska te baltske države, članice EU in Nata.

