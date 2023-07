Ruski lovci Su-35S prestregli ameriške brezpilotnike nad Sirijo

Ruski lovci Su-35S naj bi nad severovzhodno Sirijo prestregli tri ameriška izvidniška brezpilotna letala MQ-9 Reaper. ZDA so obtožile Rusijo, da izvaja tvegane manevre v bližini ameriških vojaških brezpilotnih letal nad Sirijo, in izrazile zaskrbljenost, da bi lahko Moskva namerno poskušala "sestreliti" še eno letalo MQ-9 Reaper.

"V nasprotju z ustaljenimi normami in protokoli so ruska letala pred brezpilotna letala odvrgla več toplotnih vab, zaradi česar so bila naša brezpilotna letala prisiljena izvesti manevre izmikanja," je dejal generalpodpolkovnik zračnih sil Alex Grinkevich. "Poleg tega je eden od ruskih pilotov pred letalom MQ-9 vklopil dodatni potisk in s tem zmanjšal operaterjevo sposobnost varnega upravljanja brezpilotnega zrakoplova."

icon-expand Ruski Su-35 leti v bližini brezpilotnega letala MQ-9 Reaper ameriških zračnih sil FOTO: AP

Ameriško obrambno ministrstvo je objavilo posnetek incidenta, ki prikazuje bližnji polet Su-35S in SAB-250-200. Grinkevich je dejal, da so ruski piloti med srečanjem večkrat nadlegovali brezpilotna letala. V videoposnetku je rečeno, da gre za "novo raven" neprimernega vedenja ruskih letalskih sil nad Sirijo. "Ti dogodki so še en primer neprofesionalnega in nevarnega delovanja ruskih zračnih sil, ki delujejo v Siriji, kar ogroža varnost tako ameriških kot ruskih sil," je dejal Grinkevich. "Ruske sile v Siriji pozivamo, naj prenehajo s tem nepremišljenim ravnanjem in se držijo standardov, ki se pričakujejo od profesionalnih letalskih sil, da se bomo lahko znova osredotočili na dokončen poraz ISIS."

icon-expand V bližini brezpilotnega letala MQ-9 Reaper ameriških zračnih sil so vidne rakete, ki jih je po navedbah ZDA izstrelil ruski Su-35.

Ameriške letalske sile niso navedle posebnih podrobnosti o naravi misije, ki so jo brezpilotna letala MQ-9 izvajala proti ciljem ISIS v Siriji. Poleg tega ni bila izrecno razkrita natančna lokacija incidentov nad Sirijo, v katerih so sodelovala brezpilotna letala MQ-9 in ruska bojna letala, zaradi česar konkretno območje srečanj ostaja nejasno. Letala Reaper lahko nosijo orožje, poleg tega pa imajo tudi lastne obveščevalne, nadzorne in izvidniške zmogljivosti. General Erik Kurilla, vodja ameriškega centralnega poveljstva, je dejal, da Rusija krši trenutna prizadevanja za sprostitev zračnega prostora nad Sirijo, "kar povečuje tveganje eskalacije". V Siriji je nameščenih približno 900 ameriških sil, ki sodelujejo s sirskimi demokratičnimi silami pod kurdskim vodstvom, ki se tam borijo proti borcem Islamske države. To pa še zdaleč ni bilo prvo napeto srečanje med Rusi in Američani. Meseca marca je ruski pilot Su-27 na podoben način "nadlegoval" letalo MQ-9, ki je delovalo v mednarodnem zračnem prostoru nad Črnim morjem. Srečanje med ruskim letalom in ameriškim vojaškim brezpilotnim letalom je privedlo do trčenja, ki je poškodovalo zadnji propeler brezpilotnega letala. Zaradi tega so bile ZDA prisiljene brezpilotnik MQ-9 Reaper spustiti v Črno morje.