Ruski lovec ščitil bežečega Jaguarja, prihitela Natova letala

Strokovnjaki menijo, da ima Rusija obsežno floto v senci z več sto ladjami, da bi se izognila sankcijam, ki so jih zahodne države uvedle na njen izvoz nafte zaradi invazije na Ukrajino. Eden takih naj bi bil tudi tanker Jaguar, naveden pod pristojnostjo Gabona, ki je v torek plul v mednarodnih vodah med Finsko in Estonijo proti pristanišču Primorsk v Rusiji. Estonska mornarica je opozorila, da pluje nezakonito in brez zastave, zato so se njeni pripadniki na tanker skušali vkrcati s svoje patruljne ladje ob pomoči ladje za nadzor in helikopterja. Posadka Jaguarja, ki je od prejšnjega tedna na seznamu sankcij Združenega kraljestva, se na ukaze ni odzvala, ampak je tanker začel le še pospeševati in se izmikati. Danes je po družbenih omrežjih zaokrožil tudi posnetek incidenta. "To je estonska vojaška ladja ... sledite našim navodilom, nemudoma spremenite svojo smer na 105," reče glas v angleščini po radiu."Pričakali so nas helikopterji, zahtevajo, da se zasidramo," se zasliši komentar v ruščini. Nekdo drug v hindijščini doda: "Letalo je nad nami. Ali je letalo ali dron. Vojaška ladja se obrača proti krmi plovila." Rusi so nato v zrak dvignili svojega lovca Su-35S. Ruska državna RT je poročala, da je bilo letalo poslano, da bi preprečilo zaseg ladje.

Ruski lovec Su-35 (slika je simbolična)

Rusija, ki na sankcije gleda kot na zloben poskus zatiranja svojega gospodarstva, vztraja, da imajo njene ladje prost prehod v Baltiku, vsak poskus, da bi jih ustavili, pa opisujejo kot nevarnega in poudarjajo, da so se pripravljeni odzvati. Moskva še vedno vsak dan pošilja na milijone sodčkov nafte kupcem na Kitajskem in v Indiji, plovila, ki jih uporablja, pa imajo pogosto nepregledno lastniško strukturo, piše Reuters.

Ruski lovec kršil zračni prostor Nata

Estonski zunanji minister Margus Tsahkna je kolegom iz Nata na današnjem srečanju v Antalyji dejal, da je bojno letalo, ki ga je Rusija poslala, da bi preverila razmere, skoraj minuto kršilo zračni prostor zavezništva Nato.

Estonski zunanji minister Margus Tsahkna