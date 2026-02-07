Ruski mediji: general, ki so ga ustrelili v Moskvi, po operaciji pri zavesti

Generalpodpolkovnika Vladimira Aleksejeva, namestnika vodje ruske vojaške obveščevalne službe, so včeraj zjutraj po napadu na severozahodnem obrobju ruske prestolnice v resnem stanju odpeljali v bolnišnico. Pridržali so dva osumljenca, ki ju bodo kmalu zaslišali. Sodnik bi lahko že jutri odločil o priporu, preiskovalci pa so včeraj sporočili, da zoper oba vodijo postopek zaradi poskusa umora.

Ruske oblasti so za streljanje okrivile Kijev, vendar je ukrajinski zunanji minister vpletenost v napad zanikal, poroča Reuters.

Visoko odlikovanega generala so napadli iz zasede v stanovanjskem bloku, oboroženi moški mu je zadal tri strelne rane, je za časopis Kommersant povedal vir blizu preiskave. Zadel ga je v prsni koš oziroma trebuh, strelec in sostorilec sta nato pobegnila. Soseda je ob tem za Reuters povedala, da jo je zbudil zvok več strelov, nato je slišala drugo sosedo, ki je klicala na pomoč.

64-letni Aleksejev je zadnji v vrsti ruskih visokih vojaških predstavnikov, ki je bil tarča napada od ruske invazije na Ukrajino februarja 2022. Kot drugi mož ruske vojaške obveščevalne službe GRU je imel pomembno vlogo v vojni v Ukrajini, pred tem je bil za odlikovan z nazivom Heroj Rusije. Potem ko je bila GRU obtožena, da stoji za napadom z živčnim strupom v Salisburyju v Združenem kraljestvu leta 2018, je bil pod sankcijami Evropske unije in Združenega kraljestva. Rusija ga je poslali tudi na pogajanja z vodjo Wagnerjeve plačanske skupine Jevgenijem Prigožinom, ki je junija 2023 vodil kratek upor.