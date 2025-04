Ruski mestni svetnik dela od doma – iz Ukrajine

Mihail Nosik je bil leta 2020 izvoljen v občinski svet okrožja Kalar v Zabajkalskem okraju Rusije. Glede na evidence odbora se je leta 2021 preselil v Ukrajino in od takrat sodeluje na sejah sveta izključno prek video klicev, pri čemer glasuje na daljavo prek aplikacije za sporočanje. Na seji prejšnji mesec so ga člani etične komisije zasliševali o njegovem bivanju v Ukrajini.

Povedal je, da so marca 2022 v njegov dom vdrli pripadniki ukrajinske varnostne službe SBU. O tem, kje prebiva, naj bi varnostnim organom namignili kar njegovi ukrajinski sorodniki. Zasegli so mu 800 evrov, 50.000–80.000 rubljev (535 do 856 evrov) in dokumentacijo o njegovem avtomobilu. Nosik jih je uspel podkupiti z dvema steklenicama konjaka in se pozneje preselil na drug naslov v Dnipru.

Nosik je pojasnil, da se je preselil v Dnipro, da bi bil bližje sorodnikom ter zaradi zdravljenja raka, ki je bilo po njegovih besedah tam bolj dostopno kot doma, piše portal Meduza . Povedal je, da je ob začetku vojne v Ukrajini poskušal zapustiti državo in se vrniti v Rusijo, vendar tega ni mogel storiti, ker ni imel ustreznih lokalnih dokumentov. Povedal je, da je stopil v stik z ruskim zunanjim ministrstvom in celo z ruskim veleposlaništvom v Turčiji, a so mu povedali, da je njegova edina prava možnost, da bi razrešil svoj pravni status, sklenitev navidezne poroke.

Nosik je dejal, da za svoje svetniško delo ne prejema plače in živi od mesečne pokojnine v višini 27.000 rubljev (289 evrov). Ker neposredni prenosi denarja med Ukrajino in Rusijo niso mogoči, mora svoje rublje pretvoriti v bitcoin in nato v ukrajinsko grivno, pri čemer izgubi do 30 odstotkov zneska. Komisiji je povedal tudi, da nima ukrajinskega državljanstva in ni lastnik nobenega premoženja v državi.

Hkrati pa svetnik vztraja, da bo svoje delo opravljal do izteka mandata, tj. do decembra 2025. "Nočem odstopiti, ker formalno z mojim odhodom ne bi ničesar spremenili. Poleg tega sem zaradi tega, ker sem namestnik, tukaj več vreden in bi mi pomagalo, če me Ukrajinci pridržijo, saj bi morda postal kandidat za izmenjavo zapornikov."

Vodja okrožnega sveta Kalar Arkadij Gromov je za lokalno novičarsko stran Chita.ru potrdil, da je Mihail Nosik trenutno v Ukrajini in se ne more vrniti v Rusijo. "Znašel se je v težki situaciji. V Ukrajino, državo, v kateri se je rodil, je odšel dan pred začetkom posebne vojaške operacije. Pomembno si je zapomniti, da gre za spoštovanega človeka: invalida, ki je čistil černobilsko elektrarno, in nekdanjega častnika. Imel je le smolo, da je bil rojen v Ukrajini in se je odločil za obisk. In ta obisk se je izjalovil. Ima ruski potni list, prijavljen je v okrožju Kalarski, prejema pokojnino in vse pripadajoče ugodnosti ter je bil izvoljen na listi stranke LDPR."

Komisija za etiko je sklenila, da "prisilno bivanje občinskega poslanca v tuji državi, ki je trenutno v konfliktu z Rusko federacijo, predstavlja tveganje za njegovo osebno varnost, mu onemogoča polno opravljanje njegovih dolžnosti in postavlja vprašanja o njegovi sposobnosti objektivnega in nepristranskega zastopanja volivcev". Zaradi tega je komisija sprožila postopek za predčasno prenehanje Nosikovega mandata, navajajoč njegovo nezmožnost opravljanja temeljnih nalog, kot je na primer osebno srečevanje z volivci.