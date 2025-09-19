Svetli način
Tujina

Ruski Migi-31 v estonskem zračnem prostoru, domov so jih pospremila Natova letala

Talin, 19. 09. 2025 16.26 | Posodobljeno pred 7 minutami

M.V.
M.V.
Komentarji
3

Po poročanju Politica so ruski prestrezniki Mig-31 kršili estonski zračni prostor in se približal prestolnici Talin. Nato so jih prestregla Natova letala in jih pospremila nazaj čez mejo.

Letalo mig-31i s hipersonično raketo kinžal
Letalo mig-31i s hipersonično raketo kinžal FOTO: Shutterstock

Letala MiG-31, gre za težkega prestreznika, ki lahko nosi hipersonično raketo Kinžal, so vstopila približno pet navtičnih milj goloboko v estonski zračni prostor in se usmerila proti prestolnici Talin, so za Politico povedali viri, seznanjeni s podrobnostmi. 

V zračnem prostoru so se zadrževala približno 12 minut do prihoda Natovih lovcev F-35 italijanskih zračnih sil. 

mig-31 estonija rusija
ptuj.si
19. 09. 2025 16.43
To so ziher Ukrajinci uštimali bodo rekli rusofili.
ODGOVORI
0 0
bohinj je zakon
19. 09. 2025 16.42
Pospremili? A streljati ne znajo? Ali se ne upajo?
ODGOVORI
0 0
Pedro Lopez
19. 09. 2025 16.42
+2
Ne vem, zakaj jih enostavno ne sestrelijo.
ODGOVORI
2 0
Tvojamat420
19. 09. 2025 16.40
+1
A so to tut nastimal poljaki? Kaj pravte rusofilcki?
ODGOVORI
3 2
