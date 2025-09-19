Ruski Migi-31 v estonskem zračnem prostoru, domov so jih pospremila Natova letala

Letala MiG-31, gre za težkega prestreznika, ki lahko nosi hipersonično raketo Kinžal, so vstopila približno pet navtičnih milj goloboko v estonski zračni prostor in se usmerila proti prestolnici Talin, so za Politico povedali viri, seznanjeni s podrobnostmi.

V zračnem prostoru so se zadrževala približno 12 minut do prihoda Natovih lovcev F-35 italijanskih zračnih sil.