Ruski Migi-31 v estonskem zračnem prostoru, domov so jih pospremila Natova letala

Letala MiG-31, gre za težkega prestreznika, ki lahko nosi hipersonično raketo Kinžal, so vstopila približno pet navtičnih milj goloboko v estonski zračni prostor in se usmerila proti prestolnici Talin, so za Politico povedali viri, seznanjeni s podrobnostmi.
V zračnem prostoru so se zadrževala približno 12 minut do prihoda Natovih lovcev F-35 italijanskih zračnih sil.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.