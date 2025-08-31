Ruski načelnik napovedal jesensko ofenzivo v Ukrajini

ŠALA DNEVA icon-content-box-1 Arhiv

Janezek pride v drogerijo in že na vratih na ves glas vpije: Dajte mi škatlo kondomov, dajte mi škatlo kondomov! Ko pride na vrsto, mu prodajalka pravi: Poslušaj, Janezek! Prvič, ne vpij na glas. Drugič, to ni za otroke, in tretjič, naj pride ponje očka sam! Janezek takoj odgovori nazaj: Poslušajte! Prvič, v šoli so nas učili, da govorimo jasno in glasno. Drugič, to ni za otroke, ampak proti otrokom, in tretjič, to ni za očka, ampak za mamico, ki gre za dva tedna sama na morje!