Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Tujina

Ruski načelnik napovedal jesensko ofenzivo v Ukrajini

Moskva, 31. 08. 2025 10.11 | Posodobljeno pred 44 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA , D. S.
Komentarji
16

Načelnik generalštaba ruske vojske Valerij Gerasimov je kljub pozivom Zahoda k mirovnim pogajanjem v soboto napovedal nadaljevanje ruske invazije na Ukrajino in postavil nove cilje za jesensko ofenzivo. Rusija trdi, da nadzoruje skoraj celotno regijo Lugansk in približno 80 odstotkov regije Doneck, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Ruske sile nadaljujejo "neprekinjeno ofenzivo vzdolž praktično celotne frontne črte", je dejal Valerij Gerasimov. "Danes opredeljujemo naloge posameznih skupin oboroženih sil za jesen," je dodal.

Po njegovih besedah ruska vojska v Ukrajini nadzoruje 99,7 odstotka regije Lugansk, 79 odstotkov regije Doneck, 76 odstotkov regije Herson in 74 odstotkov regije Zaporožje. Omenjene štiri ukrajinske regije si je Rusija nezakonito priključile septembra 2022.

Ruska vojska v Ukrajini
Ruska vojska v Ukrajini FOTO: AP

Gerasimov je poudaril, da ruska vojska uspešno izvaja naloge za vzpostavitev varnostnega območja v regijah Sumi in Harkov, napreduje tudi v regiji Dnipropetrovsk, kjer je zavzela sedem naselij. Pri tem je poudaril, da je pobuda na frontni črti trenutno v celoti na ruski strani.

Ruska vojska
Ruska vojska FOTO: AP

Rusija kot pogoj za končanje vojne zahteva umik ukrajinskih sil iz celotne regije Doneck, kar Kijev zavrača. Ukrajinske sile še vedno nadzorujejo mesti Slovjansk in Kramatorsk, ki veljata za pomembni obrambni trdnjavi. Gerasimov je nakazal, da bodo ruske sile nadaljevale z ofenzivo, dokler ne bo dosežen namen posebne vojaške operacije, kot je Moskva poimenovala invazijo v Ukrajini, poroča dpa.

rusija ukrajina vojska vojna
Naslednji članek

Kako miroljubna je Slovenija? Islandija na vrhu seznama

Naslednji članek

V Zagrebu 'plavajoči' avtomobili, strela cesto na Pelješcu presekala na pol

Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1189