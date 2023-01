Ruski najstnici grozi zaporna kazen: 'Zaporniki gredo v vojno, otroci pa v zapor'

19-letnica Olesja Krivcova iz ruske regije Arhangelsk se trenutno nahaja v hišnem priporu zaradi spornih družbenih objav, ki so diskreditirale rusko vojsko in opravičevale terorizem.

Ruske oblasti so Krivcovo uvrstile na seznam teroristov in skrajnežev, ki se enačijo z ISIS, Al Kaido in talibani. Vse se je začelo, ko je oktobra objavila zgodbo o eksploziji na Krimskem mostu, v kateri je močno kritizirala Rusijo zaradi vdora v Ukrajino.

Krivcova, študentka Severne zvezne univerze v severozahodnem mestu Arhangelsk, je obtožena še kaznivega dejanja diskreditacije ruske vojske, ker je v na ruskem družbenem omrežju objavila kritike o vojni. Trenutno se nahaja v materinem stanovanju v Severodvinsku, prepovedan ji je dostop na splet in uporaba drugih oblik komunikacije.

"Olesjin primer ni prvi in tudi ne zadnji," je za CNN povedal njen odvetnik Aleksej Kičin.