Ruski napad na meji z Moldavijo zahteval dve življenji, trije ranjeni

"Ponoči so sovražni droni napadli mednarodno cestno kontrolno točko Starokozače na meji z Moldavijo," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočil guverner Kiper. Po njegovih navedbah sta v napadu umrli dve osebi, trije so bili ranjeni.
Zaradi napada je na območju izbruhnil velik požar, v katerem so bili poškodovani nekateri objekti in več vozil. Na fotografiji, ki jo je Kiper pripel objavi na družbenih omrežjih, je videti zapuščeno kontrolno točko polno ruševin. Mejni prehod so po napadu začasno zaprli.
V napadu je bil ranjen tudi državljan Moldavije, je sporočilo tamkajšnje zunanje ministrstvo.
Moldavski premier Vasile Tofan je medtem danes opozoril, da ruska vojna proti Ukrajini vse bolj ogroža tudi življenja moldavskih državljanov. Po njegovih navedbah je samo avgusta na moldavsko ozemlje priletelo 17 ruskih dronov, kar je več kot v celem lanskem letu. Kot je še dejal, postajajo ruski napadi pravilo, kar je izredno zaskrbljujoče.
O napadih z ruskimi droni danes prav tako poročajo iz Kijeva, kjer je bilo ranjenih šest ljudi. Nastala je tudi škoda na stanovanjskih zgradbah, poroča nemška tiskovna agencija dpa.