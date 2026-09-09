Ruski napad na meji z Moldavijo zahteval dve življenji, trije ranjeni

"Ponoči so sovražni droni napadli mednarodno cestno kontrolno točko Starokozače na meji z Moldavijo," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočil guverner Kiper. Po njegovih navedbah sta v napadu umrli dve osebi, trije so bili ranjeni.

Zaradi napada je na območju izbruhnil velik požar, v katerem so bili poškodovani nekateri objekti in več vozil. Na fotografiji, ki jo je Kiper pripel objavi na družbenih omrežjih, je videti zapuščeno kontrolno točko polno ruševin. Mejni prehod so po napadu začasno zaprli.