Tujina

Ruski napad na Odeso: umrl tudi otrok

Kijev , 06. 04. 2026 11.17 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
A.K. STA
Rusija napadla Odeso

V ruskem napadu na pristaniško mesto Odesa na jugu Ukrajine so ponoči umrle tri osebe, je danes po Telegramu sporočil vodja mestne vojaške uprave Sergij Lisak. V ruski regiji Krasnodar pa je bilo v nedeljskem napadu z droni poškodovanih osem oseb.

"Zaradi nočnega napada sovražnika so tragično potrjene tri smrtne žrtve, med njimi je tudi otrok," je zapisal Lisak in dodal, da sta bili še dve osebi resno poškodovani in se zdravita v bolnišnici.

Medtem pa je guverner regije Oleg Kiper na Telegramu zapisal, da je bilo po napadu najmanj 13 oseb hospitaliziranih, poroča španska tiskovna agencija EFE.

FOTO: Profimedia

Slednja navaja, da je Rusija ponoči napadla tudi kijevsko regijo, od koder so iz mesta Slavutič poročali o izpadu električne energije potem, ko so ruski droni zadeli tamkajšnjo energetsko infrastrukturo.

Po podatkih ukrajinskih zračnih sil je Rusija ponoči na Ukrajino izstrelila 141 dronov. 114 so jih Ukrajinci nevtralizirali, preostali so zadeli 17 različnih lokacij. Še 13 lokacij pa so zadeli ostanki razstreljenih dronov, poroča EFE.

V regiji Krasnodar na jugozahodu Rusije pa je bilo v nedeljo v nizu napadov z droni poškodovanih osem oseb, med njimi tudi dva otroka. Guverner regije Krasnodar Venjamin Kondratjev je na Telegramu dodal še, da je "obsežen napad z droni" povzročil škodo na stanovanjskih stavbah in domovih, poroča AFP.

ukrajina rusija vojna

