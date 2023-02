Ruski napadi vse bolj intenzivni. 'Pripravljajo se na spomladansko ofenzivo'

Zahodne države so sicer Ukrajini v preteklem tednu obljubile dobavo tankov leopard in ambrams, a Ukrajina zatrjuje, da je sedaj ključna zračna obramba, zato je zaprosila še za lovce F-16. A zaveznice v dobavo bombnikov niso prepričane, Scholz in Biden sta jo že zavrnila.

Reznikov pa med tem predvideva, da bodo zaradi napovedi o ruskih načrtih ukrajinske čete na fronti okrepile svojo obrambo. "Ne smemo izgubiti iniciative, ki smo jo zgradili v preteklih mesecih," je bil tudi jasen na sestanku v Franciji, kamor se je podal na pogajanja za nakup zračnih radarjev. Ti naj bi ukrajinski vojski pomagali pri prepoznavi letal, raket in dronov.

Natov generalni sekretar Jens Stoltenberg pa ob tem opozarja, da je jasno, da se Putinova strategija v letu dni ni spremenila. "Še vedno si želi le eno in to je nadzorovati svojo sosedo Ukrajino," izpostavlja. Hkrati je dodal, da Rusija nakupuje nova orožja in streliva, hkrati pa pospešuje proizvodnjo svojega orožja in sklepa nove pogodbe s Severno Korejo in Iranom.