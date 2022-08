Ruski novinarki odredili hišni pripor: 'Naj vas mrtvi otroci preganjajo v sanjah'

Na zatožni klopi je Ovsjanikova v rokah držala napis "Naj vas mrtvi otroci preganjajo v sanjah", medtem ko jo je obkrožalo več policistov. Njen odvetnik Dmitrij Zahvatov je na Telegramu zapisal, da tako strogo niso varovali niti najbolj brutalnega serijskega morilca v Sovjetski zvezi Andreja Čikatila.

Sodišče je med obravnavo za zaprtimi vrati odločilo, da se Ovsjanikovi do 9. oktobra odredi hišni pripor. "Sploh ne vem, kaj naj rečem. Dobro, da ni v zaporu? Vsekakor dobro," je dejal Zahvatov in zatem dodal, da gre vseeno za odvratno potezo oblasti.

Ruske oblasti so novinarko pridržale v sredo, potem ko so ji preiskale stanovanje, in jo obtožile širjenja lažnih informacij o ruski vojski. Obtožbe so povezane s protestom Ovsjanikove sredi julija, ko je v bližini Kremlja v rokah držala transparent z napisom "Putin je morilec, njegovi vojaki so fašisti", pred njo pa so bile na tla položene tri lutke z rdečo barvo na obrazih in oblačilih.