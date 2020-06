Ruski obveščevalci naj bi plačevali islamistom za ubijanje ameriških in drugih tujih vojakov v Afganistanu

Časnik je poročal, da je predsednik ZDA Donald Trump marca dobil poročilo obveščevalcev o tem, vendar se do danes še ni odzval. "ZDA so pred meseci ugotovile, da je ruska enota, ki je bila povezana v poskuse atentatov in druge tajne operacije v Evropi za destabilizacijo Zahoda, lani skrivaj ponujala nagrade za uspešne napade na ameriške in koalicijske vojake. Islamski skrajneži ali oboroženi kriminalni elementi so pobrali nekaj denarja za nagrade," poroča New York Times in navaja, da je bilo lani v Afganistanu ubitih 20 Američanov, ni pa jasno, koliko od tega lahko pripišejo ruskim nagradam.

"Ugotovitve obveščevalcev so bile predstavljene predsedniku Trumpu in svet za nacionalno varnost Bele hiše je konec marca o tem razpravljal. Uradniki so razvili seznam možnih odgovorov na rusko provokacijo. Med predlogi je bila diplomatska pritožba v Moskvo z zahtevo, da se to nemudoma preneha. Na seznamu so bile tudi razne sankcije in drugi možni odgovori, vendar Bela hiša doslej ni odobrila nobenega," poroča časopis, ki je, kot kaže, poročilo dobil od obveščevalcev, ki so bili jezni zaradi pomanjkanja ukrepanja Bele hiše.

"Vsaka vpletenost Rusije s talibani, ki bi povzročila smrt ameriških vojakov, bi bila huda eskalacija tako imenovane hibridne ruske vojne proti ZDA. To je strategija destabilizacije sovražnika s kombinacijo kibernetskih napadov, širjenjem lažnih novic ali tajnih vojaških operacij, ki se jih lahko zanika," navaja New York Times. Tiskovni predstavnik ruskega predsednika Vladimirja Putina Dmitrij Peskov je dejal, da od ZDA o tem niso slišali ničesar. Če bodo kaj slišali, bodo odgovorili.

Vse, kar je Bela hiša doslej storila okrog tega, naj bi bilo le to, da je obvestila vlado Velike Britanije, saj naj bi bili tarča napadov tudi britanski vojaki. Poročilo New York Timesa je že sprožilo ostre odzive v kongresu, kritiki pa predsednika znova obtožujejo, da je v Putinovem žepu, nekateri pa celo naravnost izdaje nacionalnih interesov. V starih dobrih časih bi ZDA seveda Rusom vrnile milo za drago.

Talibani so poročanje časopisa sicer odločno zanikali, rusko ministrstvo za zunanje zadeve pa je sporočilo, da gre za nov dokaz nizkih intelektualnih sposobnosti ameriške obveščevalne skupnosti, ki bi si lahko izmislila kaj bolj izvirnega, prišla pa je na dan s to neumnostjo."Kaj drugega pa se lahko pričakuje od obveščevalcev, ki so tako hudo zatajili v 20 letih vojne v Afganistanu,"je sporočilo rusko ministrstvo.

Če je poročilo resnično, potem se Rusi maščujejo Američanom za podporo islamskim in drugim borcem v 80. letih prejšnjega stoletja v času sovjetske zasedbe Afganistana. Američani so borcem, med njimi tudi Osami bin Ladnu, pošiljali denar in vojaško opremo za pobijanje sovjetskih vojakov. Vojna se je končala leta 1989 z umikom Sovjetske zveze iz Afganistana.