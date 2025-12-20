Naslovnica
Tujina

Ruski odposlanec v Miami na še en krog pogovorov

Miami/Moskva, 20. 12. 2025 13.12 pred 12 minutami 2 min branja 2

Avtor:
Ne.M. STA
Kiril Dmitriev

Ruski odposlanec Kiril Dmitrijev je na poti v Miami, kjer naj bi se na srečanju z ameriško stranjo odvil še en krog pogovorov o končanju vojne v Ukrajini. Že v petek so se na Floridi sestali predstavniki ZDA, Ukrajine in njenih evropskih zaveznic.

Kiril Dmitrijev
Kiril Dmitrijev
FOTO: AP

"Na poti v Miami," je Dmitrijev danes zapisal na omrežju X in dodal podobo goloba ter posnetek sonca, ki na plaži s palmami sije skozi oblake.

"Medtem ko spodbujevalci vojne delajo nadure, da bi spodkopali ameriški mirovni načrt za Ukrajino, sem se spomnil tega posnetka s svojega prejšnjega obiska - luč, ki predre skozi nevihtne oblake," je dodal po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

Moskva, ki je leta 2022 sprožila agresijo nad Ukrajino, trdi, da sodelovanje evropskih predstavnikov v pogajanjih le ovira proces, in skuša voditelje evropskih držav prikazati kot naklonjene vojni.

V Miamiju tudi ukrajinska in evropska ekipa

V Miamiju sta v okviru pogajanja z ameriško stranjo, ki jo vodita odposlanec ameriškega predsednika Donalda Trumpa Steve Witkoff in Trumpov zet Jared Kushner, tudi ukrajinska in evropska pogajalska ekipa.

Strani so se sestale že v petek. Kot je vodja ukrajinske ekipe Rustem Umerov zapisal po koncu srečanju, je o rezultatih obvestil ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega.

Preberi še Ukrajina in ZDA začenjata nov krog pogovorov na Floridi

"Z ameriškimi partnerji smo se dogovorili o nadaljnjih korakih in nadaljevanju skupnega dela v bližnji prihodnosti," je po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočil na Telegramu. Podrobnosti ni navedel. Zelenski je sicer pred tem najavil, da naj bi pogovori med stranema potekali tudi danes.

Do novih pogovorov prihaja, potem ko je ruski predsednik Vladimir Putin napovedal nadaljevanje ofenzive in dosego ciljev ter hvalil ruske dosege na bojišču.

Ameriški posredniki si prizadevajo za sprejem mirovnega načrta, v skladu s katerim bi ZDA Kijevu nudile varnostna jamstva pred novim napadom Rusije, Kijev pa bi moral predati del ozemlja Rusiji.

pogovori vojna ukrajina rusija

Ob trčenju vlaka v Indiji poginilo sedem slonov, poškodovan tudi mladič

KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
txoxnxy
20. 12. 2025 13.50
Lovrova pogršam , a mu je na ploščicah sporsnalo ali je ograja popustila ?
Odgovori
+1
1 0
but_the_ppl_are_retarded
20. 12. 2025 13.43
Tako bo, kot bo Hohhainsky rekel; do zadnjega Ukrajinca. Pol pa vse rusko.
Odgovori
+1
1 0
