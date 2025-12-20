Ruski odposlanec v Miami na še en krog pogovorov

"Na poti v Miami," je Dmitrijev danes zapisal na omrežju X in dodal podobo goloba ter posnetek sonca, ki na plaži s palmami sije skozi oblake.
"Medtem ko spodbujevalci vojne delajo nadure, da bi spodkopali ameriški mirovni načrt za Ukrajino, sem se spomnil tega posnetka s svojega prejšnjega obiska - luč, ki predre skozi nevihtne oblake," je dodal po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.
Moskva, ki je leta 2022 sprožila agresijo nad Ukrajino, trdi, da sodelovanje evropskih predstavnikov v pogajanjih le ovira proces, in skuša voditelje evropskih držav prikazati kot naklonjene vojni.
V Miamiju tudi ukrajinska in evropska ekipa
V Miamiju sta v okviru pogajanja z ameriško stranjo, ki jo vodita odposlanec ameriškega predsednika Donalda Trumpa Steve Witkoff in Trumpov zet Jared Kushner, tudi ukrajinska in evropska pogajalska ekipa.
Strani so se sestale že v petek. Kot je vodja ukrajinske ekipe Rustem Umerov zapisal po koncu srečanju, je o rezultatih obvestil ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega.
"Z ameriškimi partnerji smo se dogovorili o nadaljnjih korakih in nadaljevanju skupnega dela v bližnji prihodnosti," je po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočil na Telegramu. Podrobnosti ni navedel. Zelenski je sicer pred tem najavil, da naj bi pogovori med stranema potekali tudi danes.
Do novih pogovorov prihaja, potem ko je ruski predsednik Vladimir Putin napovedal nadaljevanje ofenzive in dosego ciljev ter hvalil ruske dosege na bojišču.
Ameriški posredniki si prizadevajo za sprejem mirovnega načrta, v skladu s katerim bi ZDA Kijevu nudile varnostna jamstva pred novim napadom Rusije, Kijev pa bi moral predati del ozemlja Rusiji.
