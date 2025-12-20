"Na poti v Miami," je Dmitrijev danes zapisal na omrežju X in dodal podobo goloba ter posnetek sonca, ki na plaži s palmami sije skozi oblake.

"Medtem ko spodbujevalci vojne delajo nadure, da bi spodkopali ameriški mirovni načrt za Ukrajino, sem se spomnil tega posnetka s svojega prejšnjega obiska - luč, ki predre skozi nevihtne oblake," je dodal po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

Moskva, ki je leta 2022 sprožila agresijo nad Ukrajino, trdi, da sodelovanje evropskih predstavnikov v pogajanjih le ovira proces, in skuša voditelje evropskih držav prikazati kot naklonjene vojni.