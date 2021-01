Ruski oligarh trdi, da je razkošna palača ob Črnem morju njegova

Eden najbogatejših Rusov Arkadij Rotenbergje na televizijskem programu Mash Telegram, naklonjenemu Kremlju, sporočil, da je luksuzna palača ob Črnem morju v njegovi lasti.

"Zdaj to ni več skrivnost. Pred nekaj leti sem se uspel dogovoriti z upniki in postal lastnik te posesti. To je darilo iz nebes. Ta kraj je čudovit," je povedal o palači. Povedal je še, da na posestvu trenutno potekajo dela. Nepremičnina naj bi bila dokončana v nekaj letih in bo postala apartmajski hotel, poroča BBC.

69-letni Rotenberg je solastnik skupine SGM, ki gradi infrastrukturo, kot so plinovodi. Znano je tudi, da sta si s predsednikom Vladimirjem Putinom zelo blizu, saj sta prijatelja še iz otroštva, bila pa sta tudi judo partnerja. Je na seznamu oseb, proti katerim so zahodne države leta 2014 uvedle sankcije zaradi vojne v Ukrajini, ZDA pa so ga označile za člana "ožjega kroga ruskega vodstva, ki podpira Putinove hišne projekte". Rotenberg in njegov brat sta bila konec lanskega leta vpletena tudi v afero razkritja dokumentov FinCEN.