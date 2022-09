Putinovi kritiki, ki so skočili skozi okno, in sumljive smrti ruskih poslovnežev

Maganov ni edini, ki je v zadnjih mesecih nenadoma padel skozi okno. 14. avgusta so pred luksuzno stanovanjsko zgradbo našli truplo 52-letnega latvijsko-ameriškega poslovneža Dana Rapoporta , sicer glasnega kritika ruskega predsednika Vladimirja Putina . V Moskvi je vodil ikonični nočni klub Soho Rooms, do izbruha vojne v Ukrajini pa je z ženo in hčerko živel v Kijevu. Rapoport naj bi skočil skozi okno, a je njegova žena prepričana, da ni šlo za samomor, poroča Daily Mail .

Decembra lani so v Moskvi našli mrtvega 35-letnega Jegorja Prosvirnina , ki naj bi skočil iz petega nadstropja stanovanjske stavbe. Prosvirnin je javno kritiziral Putina in napovedal propad Ruske federacije ter državljansko vojno.

V sumljivih okoliščinah so umrli tudi nekateri tesni Putinovi zavezniki in sodelavci. Maja so našli mrtvega 43-letnega milijarderja Aleksandra Subbotina, nekdanjega višjega menedžerja Lukoila. Po uradni razlagi njegove smrti je Subbotin med alternativnim zdravljenjem 'mačka' doživel srčni zastoj.

Aprila so v dveh prestižnih rezidencah v Rusiji in Španiji odkrili trupli dveh uglednih ruskih oligarhov. Španske oblasti so v luksuzni vili v obalnem katalonskem mestu Lloret de Mar našle mrtvega ruskega oligarha Sergeja Protosenjo. Odkrili so tudi trupli njegove žene in hčerke. Medtem ko sta bili slednji zabodeni, je bil ruski milijonar obešen. V bližini so preiskovalci našli krvav nož in sekiro.